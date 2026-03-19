La promesa, odcinek 357: Manuel bada sprawę wypadku na polowaniu i ostrzega Janę przed Ablem

Mieszkańcy pałacu pogrążyli się w głębokiej żałobie po stracie Feliciana i wspólnie pożegnali zmarłego w 356. epizodzie hiszpańskiej telenoweli. Zrozpaczona Petra kategorycznie odmawiała odejścia od ciała mężczyzny. Markiza próbowała interweniować w tej sprawie, co doprowadziło ją do przypadkowego odkrycia głęboko skrywanej tajemnicy swojej zaufanej służącej. Kobieta zareagowała na ten fakt wyjątkowo wspaniałomyślnym gestem, choć początkowo nie kryła ogromnego zaskoczenia. Z kolei Alonso wyraził ogromną wdzięczność Ablowi oraz Janie za ocalenie życia Curro. Widzowie byli również świadkami kolejnego bardzo burzliwego starcia pomiędzy tytułową pokojówką a Manuelem.

XAVIER WIŚNIEWSKI: POPULARNE NAZWISKO MI NIE CIĄŻY Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

La promesa - pałac tajemnic. Co wydarzy się w 357. odcinku telenoweli?

Alonso wspólnie z Manuelem starają się dokładnie zrekonstruować przebieg tragicznego w skutkach incydentu podczas polowania. Śmierć Feliciana mocno wstrząsnęła Salvadorem i Marią, którzy pod wpływem tych dramatycznych wydarzeń podejmują niezwykle kluczową decyzję o swojej przyszłości. W tym samym czasie Simonę odwiedza jej córka Virtudes, aby opowiedzieć matce o swoich ostatnich traumatycznych przeżyciach. Manuel informuje rodzinę o ambitnych planach startu w prestiżowych zawodach lotniczych. Mężczyzna stara się jednocześnie uświadomić Janie, że intencje Abla wobec niej nie są całkowicie czyste i szczere.

Kiedy i gdzie można obejrzeć 357. odcinek serialu La promesa - pałac tajemnic?

Hiszpańska produkcja kostiumowa gości na ekranach telewizorów w dni powszednie. Transmisje zaplanowano od poniedziałku do piątku punktualnie o godzinie 15:05 na kanale TVP2. Fani formatu zobaczą najnowszy, 357. epizod w czwartek, 26 marca 2026 roku. Osoby, które nie będą mogły śledzić losów bohaterów w tradycyjnej ramówce, mają do dyspozycji wygodną alternatywę. Wszystkie wyemitowane do tej pory części, jak i najświeższe odsłony serii, udostępniono bezpłatnie w internetowej platformie streamingowej TVP VOD.

Fabuła i obsada hiszpańskiej produkcji La promesa - pałac tajemnic

Główna bohaterka Jana z każdym dniem coraz mocniej angażuje się w poznawanie mrocznych sekretów arystokratycznego rodu Lujan, napotykając na swojej drodze sieć dworskich spisków w rezydencji La Promesa. Codzienność rzuca jej kłody pod nogi – służąca zmuszona jest do ciągłego maskowania swoich realnych celów, próbując jednocześnie przetrwać w pełnym fałszu środowisku, gdzie ścierają się interesy bogaczy i służby. Jej skomplikowana więź z Manuelem stanowi dodatkowe utrudnienie, ponieważ dziewczyna musi ostatecznie wybrać pomiędzy chęcią wzięcia odwetu a budzącą się w niej miłością. Atmosfera w zabytkowym gmachu gęstnieje z każdą chwilą, a prawda poszukiwana przez pokojówkę może okazać się znacznie gorsza, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać.

W obsadzie hiszpańskiego formatu telewizyjnego znalazło się wielu utalentowanych aktorów. Na ekranie możemy podziwiać między innymi Anę Garcés wcielającą się w Janę Expósito oraz Evę Martín grającą Cruz Ezquerdo de Luján. W rolę Alonsa de Luján wczuł się Manuel Regueiro, natomiast Arturo Sancho portretuje Manuela Luján Ezquerdo. Widzowie śledzą również losy Píi Adarre (María Castro), Rómulo Baezy (Joaquín Climent), Mauro Moreno (Antonio Velázquez) oraz Simony Martínez (Carmen Flores Sandoval). Obsadę uzupełniają: Teresa Quintero (Candela García), Carmen Asecas (Catalina Luján), Paula Losada (Jimena), Alicia Bercán (Leonor Luján Ezquerdo), Alberto González (Juan Ezquerdo), Marga Martínez (Petra Arcos), Enrique Fortún (Lope Ruiz), Sara Molina (María Fernández), Laura Simón (Lola Montoro) i Rafa de Vera (Conrado Funes).