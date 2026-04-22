Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4206

W ostatnim odcinku serialu "Pierwsza miłość" wydarzyło się wiele istotnych zmian, które mocno namieszały w codzienności mieszkańców Wadlewa i Wrocławia. Olek wpadł na pomysł zaangażowania Róży w działania koła gospodyń wiejskich, licząc po cichu na częstsze spotkania z Wiktorią, choć Kazanowa od początku nie kryła swojej niechęci do nowej członkini. Sytuacja stała się napięta także u Radka, który początkowo wyśmiał rewelacje Floriana, jednak ostatecznie usłyszał od Julity bolesną i upokarzającą prawdę. Równocześnie w szpitalu nastroje były przygnębiające, ponieważ wieści o stanie zdrowia Mikołaja okazały się fatalne, a Oskar próbował chronić przytłoczoną wyrzutami sumienia Kalinę przed najgorszymi szczegółami wypadku. Całe to zamieszanie wykorzystała Kaja, która niespodziewanie zabrała Kostka ze sobą, co ostatecznie sprowokowało Alana do podjęcia zdecydowanej walki o syna. Pozostaje zatem pytanie, jak te wszystkie zdarzenia wpłyną na dalsze losy bohaterów w kolejnej odsłonie serii.
"Pierwsza miłość" odc. 4206 - streszczenie
Janek bije się z myślami, podejrzewając, że Paweł wciąż darzy Marysię głębokim uczuciem i będzie próbował ją odzyskać. Sam zainteresowany postanawia nie owijać w bawełnę i pyta Kacpra bezpośrednio o to, czy jego partnerka czuje się przy nim naprawdę szczęśliwa. Emilka bezskutecznie próbuje znaleźć nowe zatrudnienie, jednak pech jej nie opuszcza, a na jej drodze staje Fryderyk pełen żalu i pretensji. Do kłótni włącza się Bartek, co kończy się fizycznym starciem między mężczyznami. Tymczasem Mikołaj, zmagający się z poważnymi problemami zdrowotnymi, odpycha od siebie Kalinę i obwinia ją za swój obecny stan. Sytuacja kobiety staje się dramatyczna, gdy po wezwaniu do prokuratury dowiaduje się, że realnie grozi jej kara pozbawienia wolności.
"Pierwsza miłość" odc. 4206 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Fani serialu z pewnością nie będą chcieli pominąć nadchodzących wydarzeń, które rozwiązują kilka istotnych wątków. Produkcja regularnie gości na ekranach, oferując stałą porę spotkań z ulubionymi postaciami. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby śledzić dalsze losy mieszkańców Wrocławia i Wadlewa. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany zgodnie z planem w telewizji ogólnopolskiej. Odcinek numer 4206 serialu "Pierwsza miłość" będzie można obejrzeć w środę 29 kwietnia 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.
Polecany artykuł:
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
"Pierwsza miłość" to produkcja, która towarzyszy nam już od ponad dwóch dekad, pokazując blaski i cienie życia we Wrocławiu oraz w podwrocławskim Wadlewie. Przez lata obserwowaliśmy, jak bohaterowie dorastają, zakładają rodziny i mierzą się z wyzwaniami, które mogłyby spotkać każdego z nas. Serial umiejętnie łączy wątki obyczajowe z elementami kryminału czy komedii, dzięki czemu wciąż potrafi zaskoczyć. To opowieść o lojalności, trudnych wyborach i więziach, które trwają mimo upływu czasu. W obsadzie tego serialu występują m.in.:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
- Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
- Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
- Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
- Jan Bielski (jako Arczi)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)