Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4206

W ostatnim odcinku serialu "Pierwsza miłość" wydarzyło się wiele istotnych zmian, które mocno namieszały w codzienności mieszkańców Wadlewa i Wrocławia. Olek wpadł na pomysł zaangażowania Róży w działania koła gospodyń wiejskich, licząc po cichu na częstsze spotkania z Wiktorią, choć Kazanowa od początku nie kryła swojej niechęci do nowej członkini. Sytuacja stała się napięta także u Radka, który początkowo wyśmiał rewelacje Floriana, jednak ostatecznie usłyszał od Julity bolesną i upokarzającą prawdę. Równocześnie w szpitalu nastroje były przygnębiające, ponieważ wieści o stanie zdrowia Mikołaja okazały się fatalne, a Oskar próbował chronić przytłoczoną wyrzutami sumienia Kalinę przed najgorszymi szczegółami wypadku. Całe to zamieszanie wykorzystała Kaja, która niespodziewanie zabrała Kostka ze sobą, co ostatecznie sprowokowało Alana do podjęcia zdecydowanej walki o syna. Pozostaje zatem pytanie, jak te wszystkie zdarzenia wpłyną na dalsze losy bohaterów w kolejnej odsłonie serii.

"Pierwsza miłość" odc. 4206 - streszczenie

Janek bije się z myślami, podejrzewając, że Paweł wciąż darzy Marysię głębokim uczuciem i będzie próbował ją odzyskać. Sam zainteresowany postanawia nie owijać w bawełnę i pyta Kacpra bezpośrednio o to, czy jego partnerka czuje się przy nim naprawdę szczęśliwa. Emilka bezskutecznie próbuje znaleźć nowe zatrudnienie, jednak pech jej nie opuszcza, a na jej drodze staje Fryderyk pełen żalu i pretensji. Do kłótni włącza się Bartek, co kończy się fizycznym starciem między mężczyznami. Tymczasem Mikołaj, zmagający się z poważnymi problemami zdrowotnymi, odpycha od siebie Kalinę i obwinia ją za swój obecny stan. Sytuacja kobiety staje się dramatyczna, gdy po wezwaniu do prokuratury dowiaduje się, że realnie grozi jej kara pozbawienia wolności.

"Pierwsza miłość" odc. 4206 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Fani serialu z pewnością nie będą chcieli pominąć nadchodzących wydarzeń, które rozwiązują kilka istotnych wątków. Produkcja regularnie gości na ekranach, oferując stałą porę spotkań z ulubionymi postaciami. Warto zarezerwować sobie czas po południu, aby śledzić dalsze losy mieszkańców Wrocławia i Wadlewa. Najnowszy epizod zostanie wyemitowany zgodnie z planem w telewizji ogólnopolskiej. Odcinek numer 4206 serialu "Pierwsza miłość" będzie można obejrzeć w środę 29 kwietnia 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie Polsatu.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to produkcja, która towarzyszy nam już od ponad dwóch dekad, pokazując blaski i cienie życia we Wrocławiu oraz w podwrocławskim Wadlewie. Przez lata obserwowaliśmy, jak bohaterowie dorastają, zakładają rodziny i mierzą się z wyzwaniami, które mogłyby spotkać każdego z nas. Serial umiejętnie łączy wątki obyczajowe z elementami kryminału czy komedii, dzięki czemu wciąż potrafi zaskoczyć. To opowieść o lojalności, trudnych wyborach i więziach, które trwają mimo upływu czasu. W obsadzie tego serialu występują m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)