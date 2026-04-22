Na Wspólnej: streszczenie odcinka 4203

W ostatnim czasie w serialu "Na Wspólnej" działo się naprawdę sporo, a skomplikowane relacje między postaciami po raz kolejny wystawiły ich lojalność na ciężką próbę. Eliza nie dotarła na spotkanie z Bartkiem, bo została zatrzymana przez Sylwię, która ostrzegła ją przed bolesnymi skutkami romansu dla spokoju Juniora i Hani. Przez narastające wyrzuty sumienia Bergowa całkowicie się załamała, a sytuację zaostrzyła Agata, zabierając dzieci i zmuszając kobietę do wyboru między rodziną a kochankiem. Tymczasem Ola zaczęła naciskać na Mariusza, by po wyjściu z komisariatu udał się do psychiatry, co doprowadziło do wyznania matce prawdy o jego stanie, podczas gdy z ukrycia śledził ją i jej synka Alan. Z kolei Remek, święcie przekonany o śmiertelnej chorobie ojca, pojechał na wieś i w emocjach wyznał mu miłość, jednak wezwany przez matkę felczer szybko odkrył prawdziwą przyczynę tego stanu. Czas zatem sprawdzić, jak te wszystkie zawirowania wpłyną na dalsze losy mieszkańców.

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Na Wspólnej" odc. 4203 - streszczenie

Eliza dochodzi do wniosku, że chce ratować swoje małżeństwo i decyduje się na szczerą rozmowę z Jarkiem. Wyznaje mężowi, że w ostatnim czasie się pogubiła, jednak zataja przed nim fakt, jak daleko posunęła się jej znajomość z innym mężczyzną. Podczas treningu syna kobieta ostatecznie żegna się z Bartkiem, lecz ich czuły gest zostaje dostrzeżony przez Juniora i zazdrosną Sylwię. Tymczasem Ola wyjeżdża z ojcem na pogrzeb rodziców Alana, co doprowadza Mariusza do utraty panowania nad sobą. Prawnik rezygnuje z przygotowań do rozprawy przed sądem dyscyplinarnym i na cmentarzu brutalnie atakuje Novaka. W tym samym czasie Jolanta znajduje u Klusków dużą sumę gotówki, a plany Brygidy i Remka dotyczące wspólnego zamieszkania z jego rodzicami kończą się nagłym i niekontrolowanym wybuchem napięcia.

"Na Wspólnej" odc. 4203 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera odcinka numer 4203 odbędzie się 29 kwietnia 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

Serial „Na Wspólnej” opowiada o losach grupy przyjaciół z domu dziecka, dla których wspólna kamienica stała się prawdziwym azylem. Przez lata obserwowaliśmy, jak ich więzi ewoluują, tworząc fundamenty dla kolejnych pokoleń rodzin Brzozowskich, Hofferów czy Ziębów. To historia o lojalności i codziennych wyzwaniach, które spotykają każdego z nas, niezależnie od wieku. Produkcja ta od dawna zajmuje stałe miejsce w sercach osób szukających w telewizji autentycznych relacji międzyludzkich. W serialu występują:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)