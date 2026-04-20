Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4204

Spis treści
Ostatnie wydarzenia w serialu "Pierwsza miłość" udowodniły, że skrywane tajemnice oraz wielkie ambicje zawsze niosą za sobą poważne konsekwencje dla zaangażowanych w nie osób. Podczas gdy Hubert z rozmachem planował huczne wesele, Paulina musiała po cichu zmierzyć się z brakiem funduszy i potajemnie podjęła drugą pracę, byle tylko nie obciążać narzeczonego kosztami. W tym samym czasie Borys borykał się z brakiem profesjonalizmu Koczarskiego, a wysłany do Iskry Darek szybko wymknął się spod kontroli ojca i zaczął prowadzić własną grę. Oskar z sukcesem zabiegał o względy Wekslera w nadziei na zostanie jego wspólnikiem, jednak jego radość przerwał przerażający telefon odebrany tuż po spotkaniu biznesowym. Niepokój zapanował także u Alana, do którego dotarły wieści o wypadkach na budowie Kaliny, a u jego drzwi stanął Kostek dopytujący o swojego tatę. Tak zawiłe sploty okoliczności sprawiły, że sytuacja w serialu stała się niezwykle napięta, więc czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?
"Pierwsza miłość" odc. 4204 - streszczenie
Julita zmaga się z ogromnymi wyrzutami sumienia, podczas gdy Florian czuje się zupełnie swobodnie w obecnej sytuacji. Jego dwuznaczne uwagi i aluzje wypowiadane w obecności kolegów wywołują u kobiety coraz większą frustrację i gniew. Tymczasem Marta przeżywa miłe chwile, gdy po niespodziewanym spotkaniu z Szymonem udaje się z nim na kawę oraz spacer połączony ze spontanicznym tańcem w parku. Ta nagła bliskość sprawia, że zaczynają w niej odżywać uczucia, o których dawno zdążyła już zapomnieć. Równocześnie na budowie rozgrywają się dramatyczne sceny, gdzie strażacy próbują przebić się przez gruzowisko w walce z upływającym czasem. Ojciec Kaliny kompletnie nie potrafi zapanować nad tym, co się dzieje, a Oskar desperacko szuka sposobu, aby dotrzeć do osób uwięzionych pod ziemią.
"Pierwsza miłość" odc. 4204 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych perypetii ulubionych postaci, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem w najbliższy poniedziałek. Serial od lat przyciąga przed ekrany wiele osób zainteresowanych skomplikowanymi losami mieszkańców Wrocławia i Wadlewa. Nadchodzący odcinek zapowiada się na bardzo intensywny, dlatego dobrze jest znać dokładny plan emisji i nie spóźnić się na start. Premiera odcinka 4204 serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się 27 kwietnia 2026 o godzinie 18:00 na kanale Polsat.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
"Pierwsza miłość" to produkcja z ogromnym stażem, która towarzyszy nam w codziennym życiu już od 2004 roku. Przez ten czas zdążyliśmy polubić wielu bohaterów i z zapartym tchem śledzić ich sercowe rozterki oraz niebezpieczne przygody. Fabuła sprawnie łączy wątki obyczajowe z poważniejszymi tematami społecznymi, co czyni ją wyjątkową na tle innych polskich seriali. Niezależnie od tego, czy akcja toczy się w tętniącym życiem mieście, czy w urokliwej wiosce, zawsze można liczyć na ciekawą historię. W serialu występują między innymi:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
- Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
- Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
- Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
- Jan Bielski (jako Arczi)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)