Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4204

Ostatnie wydarzenia w serialu "Pierwsza miłość" udowodniły, że skrywane tajemnice oraz wielkie ambicje zawsze niosą za sobą poważne konsekwencje dla zaangażowanych w nie osób. Podczas gdy Hubert z rozmachem planował huczne wesele, Paulina musiała po cichu zmierzyć się z brakiem funduszy i potajemnie podjęła drugą pracę, byle tylko nie obciążać narzeczonego kosztami. W tym samym czasie Borys borykał się z brakiem profesjonalizmu Koczarskiego, a wysłany do Iskry Darek szybko wymknął się spod kontroli ojca i zaczął prowadzić własną grę. Oskar z sukcesem zabiegał o względy Wekslera w nadziei na zostanie jego wspólnikiem, jednak jego radość przerwał przerażający telefon odebrany tuż po spotkaniu biznesowym. Niepokój zapanował także u Alana, do którego dotarły wieści o wypadkach na budowie Kaliny, a u jego drzwi stanął Kostek dopytujący o swojego tatę. Tak zawiłe sploty okoliczności sprawiły, że sytuacja w serialu stała się niezwykle napięta, więc czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

"Pierwsza miłość" odc. 4204 - streszczenie

Julita zmaga się z ogromnymi wyrzutami sumienia, podczas gdy Florian czuje się zupełnie swobodnie w obecnej sytuacji. Jego dwuznaczne uwagi i aluzje wypowiadane w obecności kolegów wywołują u kobiety coraz większą frustrację i gniew. Tymczasem Marta przeżywa miłe chwile, gdy po niespodziewanym spotkaniu z Szymonem udaje się z nim na kawę oraz spacer połączony ze spontanicznym tańcem w parku. Ta nagła bliskość sprawia, że zaczynają w niej odżywać uczucia, o których dawno zdążyła już zapomnieć. Równocześnie na budowie rozgrywają się dramatyczne sceny, gdzie strażacy próbują przebić się przez gruzowisko w walce z upływającym czasem. Ojciec Kaliny kompletnie nie potrafi zapanować nad tym, co się dzieje, a Oskar desperacko szuka sposobu, aby dotrzeć do osób uwięzionych pod ziemią.

"Pierwsza miłość" odc. 4204 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych perypetii ulubionych postaci, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem w najbliższy poniedziałek. Serial od lat przyciąga przed ekrany wiele osób zainteresowanych skomplikowanymi losami mieszkańców Wrocławia i Wadlewa. Nadchodzący odcinek zapowiada się na bardzo intensywny, dlatego dobrze jest znać dokładny plan emisji i nie spóźnić się na start. Premiera odcinka 4204 serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się 27 kwietnia 2026 o godzinie 18:00 na kanale Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to produkcja z ogromnym stażem, która towarzyszy nam w codziennym życiu już od 2004 roku. Przez ten czas zdążyliśmy polubić wielu bohaterów i z zapartym tchem śledzić ich sercowe rozterki oraz niebezpieczne przygody. Fabuła sprawnie łączy wątki obyczajowe z poważniejszymi tematami społecznymi, co czyni ją wyjątkową na tle innych polskich seriali. Niezależnie od tego, czy akcja toczy się w tętniącym życiem mieście, czy w urokliwej wiosce, zawsze można liczyć na ciekawą historię. W serialu występują między innymi:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

