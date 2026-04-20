Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4204

Redakcja se.pl
2026-04-20 8:03

W 4204. odcinku "Pierwszej miłości" Julita znajdzie się w trudnym położeniu, próbując poradzić sobie z zachowaniem Floriana. Mężczyzna nie zamierza milczeć o ich wspólnej tajemnicy, co doprowadza do spięć w towarzystwie znajomych. Poza tym na placu budowy dojdzie do niebezpiecznej sytuacji, która zmusi służby ratunkowe do natychmiastowego działania.

Galeria zdjęć 8

Ostatnie wydarzenia w serialu "Pierwsza miłość" udowodniły, że skrywane tajemnice oraz wielkie ambicje zawsze niosą za sobą poważne konsekwencje dla zaangażowanych w nie osób. Podczas gdy Hubert z rozmachem planował huczne wesele, Paulina musiała po cichu zmierzyć się z brakiem funduszy i potajemnie podjęła drugą pracę, byle tylko nie obciążać narzeczonego kosztami. W tym samym czasie Borys borykał się z brakiem profesjonalizmu Koczarskiego, a wysłany do Iskry Darek szybko wymknął się spod kontroli ojca i zaczął prowadzić własną grę. Oskar z sukcesem zabiegał o względy Wekslera w nadziei na zostanie jego wspólnikiem, jednak jego radość przerwał przerażający telefon odebrany tuż po spotkaniu biznesowym. Niepokój zapanował także u Alana, do którego dotarły wieści o wypadkach na budowie Kaliny, a u jego drzwi stanął Kostek dopytujący o swojego tatę. Tak zawiłe sploty okoliczności sprawiły, że sytuacja w serialu stała się niezwykle napięta, więc czego zatem można spodziewać się w kolejnym odcinku?

Ten serial nie mógł się udać, a robi furorę. Zine Tseng i Max Irons o kulisach "Młodego Sherlocka" | WYWIAD ESKA

"Pierwsza miłość" odc. 4204 - streszczenie

Julita zmaga się z ogromnymi wyrzutami sumienia, podczas gdy Florian czuje się zupełnie swobodnie w obecnej sytuacji. Jego dwuznaczne uwagi i aluzje wypowiadane w obecności kolegów wywołują u kobiety coraz większą frustrację i gniew. Tymczasem Marta przeżywa miłe chwile, gdy po niespodziewanym spotkaniu z Szymonem udaje się z nim na kawę oraz spacer połączony ze spontanicznym tańcem w parku. Ta nagła bliskość sprawia, że zaczynają w niej odżywać uczucia, o których dawno zdążyła już zapomnieć. Równocześnie na budowie rozgrywają się dramatyczne sceny, gdzie strażacy próbują przebić się przez gruzowisko w walce z upływającym czasem. Ojciec Kaliny kompletnie nie potrafi zapanować nad tym, co się dzieje, a Oskar desperacko szuka sposobu, aby dotrzeć do osób uwięzionych pod ziemią.

"Pierwsza miłość" odc. 4204 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Jeśli nie chcecie przegapić najnowszych perypetii ulubionych postaci, warto zarezerwować sobie czas przed telewizorem w najbliższy poniedziałek. Serial od lat przyciąga przed ekrany wiele osób zainteresowanych skomplikowanymi losami mieszkańców Wrocławia i Wadlewa. Nadchodzący odcinek zapowiada się na bardzo intensywny, dlatego dobrze jest znać dokładny plan emisji i nie spóźnić się na start. Premiera odcinka 4204 serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się 27 kwietnia 2026 o godzinie 18:00 na kanale Polsat.

Polecany artykuł:

Barwy szczęścia, odcinek 3373: To ona zastąpi Danielowi Asię? Julia zwróci uwag…

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to produkcja z ogromnym stażem, która towarzyszy nam w codziennym życiu już od 2004 roku. Przez ten czas zdążyliśmy polubić wielu bohaterów i z zapartym tchem śledzić ich sercowe rozterki oraz niebezpieczne przygody. Fabuła sprawnie łączy wątki obyczajowe z poważniejszymi tematami społecznymi, co czyni ją wyjątkową na tle innych polskich seriali. Niezależnie od tego, czy akcja toczy się w tętniącym życiem mieście, czy w urokliwej wiosce, zawsze można liczyć na ciekawą historię. W serialu występują między innymi:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
  • Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
  • Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
  • Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
  • Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
  • Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
  • Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
  • Jan Bielski (jako Arczi)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
Galeria zdjęć 8
Polska na ucho
Gram na ulicy
Polska na ucho
Mediateka.pl