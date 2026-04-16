Barwy szczęścia, odcinek 3373: To ona zastąpi Danielowi Asię? Julia zwróci uwagę byłego Sokalskiej - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3373 - wtorek, 5.05.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Daniel był kiedyś partnerem Asi, a po latach wrócił do jej życia i szybko wywrócił je do góry nogami. Żona Huberta (Marek Molak) od początku nie była zadowolona z jego metod wychowawczych ani z tego, jak mocno zacznie ingerować w relację z Emilem. Tymczasem w 3373. odcinku „Barw szczęścia” w życiu Daniela pojawi się ktoś nowy, czyli rejestratorka Julia, która jako pierwsza od dawna zwróci jego uwagę.

Tajemnicza Julia zwróci uwagę Daniela w 3373 odcinku "Barw szczęścia"

Niewykluczone, że to właśnie Julia zajmie miejsce Asi i sprawi, że mężczyzna zacznie patrzeć w przyszłość zupełnie inaczej. Flirt w szpitalu szybko pokaże, że Daniel nie zamierza oglądać się za siebie. Nowa znajomość może stać się dla niego początkiem kolejnego etapu, zwłaszcza że jego relacje z Asią od dawna są napięte i pełne konfliktów. Kobieta nie ufa byłemu partnerowi i coraz wyraźniej widzi, że jego obecność w życiu Emila przynosi więcej szkody niż pożytku.

A Daniel nie zamierza się wycofywać. Wręcz przeciwnie, zacznie coraz śmielej zaznaczać swoją rolę jako ojciec. Po pracy spędzi czas z synem i spróbuje „ustawić” go po swojemu. Uzna, że Emil powinien nauczyć się, jak być prawdziwym mężczyzną, co w jego rozumieniu oznaczać będzie także zerwanie niektórych relacji. Zasugeruje chłopakowi, by zakończył przyjaźń z Polą i Emilką (Jessica Frankiewicz), co może mieć poważne konsekwencje.

Daniel coraz bliżej rodziny Asi

Niebawem w "Barwach szczęścia" odbędą się także święta u Pyrków, które pokażą, jak bardzo sytuacja wymyka się spod kontroli. Daniel specjalnie przestawi swój dyżur w pracy, by dołączyć do świąt w domu rodzinnym Pyrków. Obecność Daniela i jego decyzje wzbudzą kontrowersję. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna nie tylko nie zamierza się wycofać, ale wręcz przeciwnie, zacznie budować swoje życie na nowych zasadach. I być może u jego boku pojawi się ktoś zupełnie nowy.