Pierwsza miłość: streszczenie odcinka 4203

Ostatnie wydarzenia w serialu "Pierwsza miłość" przyniosły mnóstwo nieoczekiwanych zwrotów akcji, które wywróciły codzienność znanych nam postaci do góry nogami. Emilka po nagłej rezygnacji z pracy w fabryce stała się głównym tematem plotek, a choć szukała pocieszenia u Bartka, ten pozostał nieugięty i nie chciał wracać do bolesnej przeszłości. Marysia z troski o Julkę usilnie zabiegała o wsparcie dla Pawła, który wciąż rozpamiętywał dawną miłość, mimo że Janek próbował uświadomić mu, że jego była partnerka zdążyła już ułożyć sobie życie na nowo. Sytuację wokół mężczyzny dodatkowo zagęściło rosnące zainteresowanie ze strony Dominiki, co może zwiastować spore zmiany w jego otoczeniu. Największy dramat rozegrał się jednak na budowie, gdzie zjawienie się zdesperowanego Mikołaja u unikającej go Kaliny doprowadziło do tragicznego w skutkach zdarzenia. Czas zatem sprawdzić, jak te wszystkie trudne chwile wpłyną na dalsze losy bohaterów.

"Pierwsza miłość" odc. 4203 - streszczenie

Hubert z wielkim zapałem planuje huczne wesele, jednak Paulina szybko dostrzega, że ich oszczędności nie wystarczą na pokrycie wszystkich kosztów wymarzonej ceremonii. Kobieta nie chce martwić narzeczonego, dlatego potajemnie znajduje drugą pracę, by samodzielnie sfinansować brakujące wydatki. W tym samym czasie Borys musi radzić sobie z nieodpowiedzialnym zachowaniem Koczarskiego, który zamiast prowadzić treningi, upija się w biurze. Bolesław wysyła Darka do klubu Iskra, aby ten pilnował tam jego interesów, lecz młody mężczyzna szybko przestaje słuchać ojca i zaczyna działać na własną rękę. Oskar intensywnie zabiega o względy Karola Wekslera, licząc na to, że po odejściu Artura to właśnie on zostanie nowym wspólnikiem biznesmena. Choć spotkanie biznesowe przebiega pomyślnie, Oskar odbiera nagle telefon z przerażającą wiadomością. Niepokojące informacje docierają również do Alana, który dowiaduje się o wypadkach na budowie należącej do Kaliny, a dodatkowo w jego drzwiach staje Kostek szukający taty.

"Pierwsza miłość" odc. 4203 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Serial od lat przyciąga przed ekrany osoby zainteresowane skomplikowanymi relacjami i codziennymi problemami mieszkańców Wrocławia. Nowe epizody ukazują się regularnie, stanowiąc stały punkt popołudniowej ramówki dla wielu osób. Aby dowiedzieć się, jak Paulina poradzi sobie z nowymi obowiązkami i co usłyszał w słuchawce Oskar, warto zasiąść przed telewizorem w drugiej połowie kwietnia. Najnowsze wydarzenia zostaną zaprezentowane w wiosennej ramówce stacji. Emisja odcinka 4203 serialu "Pierwsza miłość" zaplanowana jest na 24 kwietnia 2026 o godzinie 18:00 na kanale Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

Ten polski serial gości na naszych ekranach już od 2004 roku, oferując mieszankę wątków obyczajowych, komediowych, a czasem nawet sensacyjnych. Akcja toczy się głównie we Wrocławiu oraz w malowniczym Wadlewie, gdzie bohaterowie mierzą się z miłościami, zdradami i trudnymi życiowymi wyborami. Twórcy chętnie sięgają po tematy ważne społecznie, co sprawia, że losy Marysi, Kingi i ich bliskich wciąż wydają się bliskie codziennemu doświadczeniu. To opowieść o dojrzewaniu, przyjaźni i poszukiwaniu szczęścia mimo licznych przeciwności losu. W stałej obsadzie tego serialu znajdują się m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

