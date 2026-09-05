Pierwsza miłość, odcinek 4255: Tajemnicze zaginięcia kobiet! Melka znajdzie się na celowniku - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4254 - czwartek, 24.09.2026, o godz. 18.00 w Polsacie

W 4255 odcinku "Pierwszej miłości" śledztwo w sprawie tajemniczych zaginięć zacznie nabierać coraz bardziej niepokojącego kształtu. Policjanci przeanalizują kolejne przypadki zniknięć osób żyjących na ulicy i zauważą wspólny mianownik. Wszystko wskaże na to, że prawdopodobny sprawca wybiera wyłącznie kobiety. To przestanie wyglądać jak seria przypadkowych zaginięć ludzi, których brak może przez długi czas pozostać niezauważony. Pojawi się bardzo realne podejrzenie, że ktoś celowo wyszukuje swoje ofiary właśnie wśród osób w kryzysie bezdomności.

Pierwsza miłość, odcinek 4255. Policja odkryje przerażający szczegół zaginięć. Ktoś poluje na kobiety!

Dla Piotrka ta informacja zabrzmi jak alarm. W 4255 odcinku "Pierwszej miłości" policjant od razu pomyśli o Melce, która przez swoją pracę dla fundacji regularnie pojawia się w miejscach, gdzie może natknąć się również na tajemniczego sprawcę. Melka pomaga kobietom żyjącym na ulicy, rozmawia z nimi i stara się zdobyć ich zaufanie, więc siłą rzeczy znajdzie się dokładnie w środowisku, którym zainteresował się napastnik. Piotrek nie potraktuje tego jak abstrakcyjnego zagrożenia. Doskonale zda sobie sprawę, że jeśli sprawca nadal działa, Melka może przypadkiem wejść mu w drogę.

Pierwsza miłość, odcinek 4255. Melka może zostać kolejną ofiarą?! Piotrek zakaże jej pracy w terenie

W 4255 odcinku "Pierwszej miłości" Piotrek spróbuje zrobić wszystko, żeby nie dopuścić do tragedii. Poprosi Melkę, by zrezygnowała z wyjazdów w teren i przestała narażać się podczas pracy z bezdomnymi. Będzie wiedział, że nie może jej pilnować przez całą dobę, a jeśli tajemniczy sprawca rzeczywiście poluje na kobiety, wystarczy jedna chwila nieuwagi. Zwłaszcza że Melka nie będzie przebywała wyłącznie w bezpiecznym biurze fundacji. Jej praca polega właśnie na docieraniu do ludzi, którzy żyją na ulicy.

Melka nie zamierza jednak w 4255 odcinku "Pierwszej miłości" podporządkować się Piotrkowi. Ukochana policjanta uzna, że nie może zostawić potrzebujących kobiet tylko dlatego, że sama zacznie się bać. Piotrek spróbuje przemówić jej do rozsądku, lecz bardzo szybko zrozumie, że Melka nie odpuści. Upór ukochanej zamiast go uspokoić jeszcze mocniej podkręci jego strach. Będzie przecież znał szczegóły policyjnego śledztwa, do których ona nie ma dostępu, i znacznie lepiej zrozumie skalę zagrożenia.

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