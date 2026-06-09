Pierwsza miłość, odcinek 4235: Mariusz naśle na Kacpra policję! Oskarży go o uwięzienie Pawła w klinice. Tak się z tego wywinie - ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 4235 - czwartek, 11.06.2026, o godz. 18 w Polsacie

Trauma Pawła po przeżyciach w więzieniu w Kolumbii w ostatnich odcinkach "Pierwszej miłości" doprowadzi do tak silnego ataku psychotycznego, że koniecznie będzie leczenie w klinice "We-Med". W prywatnym szpitalu o powrót Pawła do zdrowia i normalnego życia "zadba" Kacper. To właśnie jego Krzyżanowski poprosi o pomoc, kiedy Mariusz postanowi zabrać go z Wrocławia do swojego domu pod Poznaniem. Chory Paweł nie zgodzi się na wyjazd z młodszym bratem, nie przeczuwając nawet, jak wielkim zagrożeniem będzie dla niego Kacper!

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Okrutny plan Kacpra wobec Pawła w 4235 odcinku "Pierwszej miłości"

Obecny mąż Marysi w 4235 odcinku "Pierwszej miłości" obmyśli okrutny plan, jak pozbyć się Pawła, jak wykorzystać jego stan, żeby w pełni kontrolować proces leczenia! Nowaczyk będzie miał duży wpływ nie tylko na to, jakie leki dostaje Paweł, a nawet w jakich dawkach, ale także na to, kto może się do niego zbliżyć na oddziale zamkniętym!

Mariusz w 4235 odcinku "Pierwszej miłości" oskarży Kacpra, że uwięził Pawła

Dla Mariusza w 4235 odcinku "Pierwszej miłości" stanie się jasne, że Kacper uwięził Pawła i teraz zabroni mu dostępu do brata! Wkroczy więc do kliniki z policją i rzuci Nowaczykowi w twarz oskarżenia, że znęca się nad pacjentem! W zwiastunie ostatnich odcinków "Pierwszej miłości" przed wakacjami już teraz możemy zobaczyć, że Mariusz nie cofnie się przed niczym, żeby uwolnić Pawła spod kontroli Kacpra.

- Najlepiej, żeby go zamknęli. Tego byś chciał, co? Jeszcze mu lobotomię zróbcie, żeby w ogóle zapomniał wszystko i wszystkich!

Kacper uśpi czujność policji w 4235 odcinku "Pierwszej miłości" i poda Pawłowi więcej leków

Jak zareaguje Kacper w 4235 odcinku "Pierwszej miłości" na atak Mariusza? Do niczego się nie przyzna, bez trudu pozbędzie się policjantów z oddziału zamkniętego psychiatrii, tłumacząc się dobrem pacjenta. Potem, bez wiedzy Ilony (Sylwia Gola), która także zajmuje się leczeniem Pawła z więziennej traumy, zwiększa mu dawki leków.

Czy Kacper przed finałem sezonu "Pierwszej miłości" przeprowadzi też u Pawła lobotomię, czyli kontrowersyjną operację psychochirurgiczną, polegającą na przecięciu połączeń nerwowych płatów czołowych z resztą mózgu? To był kiedyś "lek" na choroby psychiczne, dziś jest zakazany ze względu na niszczenie osobowości pacjentów i wywoływanie trwałego otępienia. Póki co tak daleko Nowaczyk się nie posunie.

Pierwsza miłość. Tak się skończy ten sezon przed wakacjami! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

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