Pierwsza miłość, odcinek 4235: Mariusz naśle na Kacpra policję! Oskarży go o uwięzienie Pawła w klinice. Tak się z tego wywinie - ZWIASTUN

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-06-09 9:08

Stan psychiczny Pawła (Mateusz Kościukiewicz) po nagłym ataku w 4235 odcinku serialu "Pierwsza miłość" nadal będzie ciężki, a Kacper (Damian Kulec) wykorzysta to, żeby w pełni kontrolować leczenie byłego męża Marysi (Aneta Zając). Zachowanie Nowaczyka stanie się na tyle podejrzane, że Mariusz (Mariusz Bąkowski) wkroczy do kliniki "We-Med" z policją i wprost oskarży lekarza o to, że uwięził jego starszego brata na oddziale zamkniętym wbrew jego woli. Będzie miał sporo racji, lecz Kacper w 4235 odcinku "Pierwszej miłości" uśpi czujność policjantów i się sprytnie wywinie. Co teraz zrobi Pawłowi? Zobacz ZWIASTUN!

"Pierwsza miłość" odcinek 4235 - czwartek, 11.06.2026, o godz. 18 w Polsacie

Trauma Pawła po przeżyciach w więzieniu w Kolumbii w ostatnich odcinkach "Pierwszej miłości" doprowadzi do tak silnego ataku psychotycznego, że koniecznie będzie leczenie w klinice "We-Med". W prywatnym szpitalu o powrót Pawła do zdrowia i normalnego życia "zadba" Kacper. To właśnie jego Krzyżanowski poprosi o pomoc, kiedy Mariusz postanowi zabrać go z Wrocławia do swojego domu pod Poznaniem. Chory Paweł nie zgodzi się na wyjazd z młodszym bratem, nie przeczuwając nawet, jak wielkim zagrożeniem będzie dla niego Kacper!

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Okrutny plan Kacpra wobec Pawła w 4235 odcinku "Pierwszej miłości" 

Obecny mąż Marysi w 4235 odcinku "Pierwszej miłości" obmyśli okrutny plan, jak pozbyć się Pawła, jak wykorzystać jego stan, żeby w pełni kontrolować proces leczenia! Nowaczyk będzie miał duży wpływ nie tylko na to, jakie leki dostaje Paweł, a nawet w jakich dawkach, ale także na to, kto może się do niego zbliżyć na oddziale zamkniętym! 

Mariusz w 4235 odcinku "Pierwszej miłości"  oskarży Kacpra, że uwięził Pawła

Dla Mariusza w 4235 odcinku "Pierwszej miłości" stanie się jasne, że Kacper uwięził Pawła i teraz zabroni mu dostępu do brata! Wkroczy więc do kliniki z policją i rzuci Nowaczykowi w twarz oskarżenia, że znęca się nad pacjentem! W zwiastunie ostatnich odcinków "Pierwszej miłości" przed wakacjami już teraz możemy zobaczyć, że Mariusz nie cofnie się przed niczym, żeby uwolnić Pawła spod kontroli Kacpra. 

- Najlepiej, żeby go zamknęli. Tego byś chciał, co? Jeszcze mu lobotomię zróbcie, żeby w ogóle zapomniał wszystko i wszystkich! 

Kacper uśpi czujność policji w 4235 odcinku "Pierwszej miłości" i poda Pawłowi więcej leków

Jak zareaguje Kacper w 4235 odcinku "Pierwszej miłości" na atak Mariusza? Do niczego się nie przyzna, bez trudu pozbędzie się policjantów z oddziału zamkniętego psychiatrii, tłumacząc się dobrem pacjenta. Potem, bez wiedzy Ilony (Sylwia Gola), która także zajmuje się leczeniem Pawła z więziennej traumy, zwiększa mu dawki leków. 

Czy Kacper przed finałem sezonu "Pierwszej miłości" przeprowadzi też u Pawła lobotomię, czyli kontrowersyjną operację psychochirurgiczną, polegającą na przecięciu połączeń nerwowych płatów czołowych z resztą mózgu? To był kiedyś "lek" na choroby psychiczne, dziś jest zakazany ze względu na niszczenie osobowości pacjentów i wywoływanie trwałego otępienia. Póki co tak daleko Nowaczyk się nie posunie. 

Pierwsza miłość. Tak się skończy ten sezon przed wakacjami! 

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