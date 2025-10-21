Pierwsza miłość, odcinek 4077: Kinga w końcu dowie się o zdradzie Janka i dziecku z Lilką. Przyzna się, że to córka - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 4077 - środa, 21.10.2025, o godz. 18 w Polsacie

Zdrada Janka i dziecko, które urodziła mu Lilka przestaną być tajemnicą w 4077 odcinku "Pierwszej miłości". Po wielu miesiącach kłamstw mąż Kingi już nie będzie mógł wyprzeć się tego, że ją zdradził, że Lilka urodziła mu córkę i choć nie wychowują jej razem, on angażuje się w opiekę nad dziewczynką.

Janek w 4077 odcinku "Pierwszej miłości" nie ukryje już przed Kingą córki Lilki

Zanim jednak Kinga dowie się o dziecku zdradzieckiego Janka, w 4077 odcinku "Pierwszej miłości" pojedzie odebrać z kliniki We-Med. W szpitalu oboje usłyszą, że po zawale Janek musi radykalnie zmienić tryb życia, zadbać o siebie i unikać stresu. Mąż poprosi Kingę o czas na rozmowę, świadomy tego, że nie może dłużej jej oszukiwać, ukrywać istnienia córki jego o Lilki.

Śledztwo Tomka w sprawie Lilki i zdrady Janka w 4077 odcinku "Pierwszej miłości"

Tymczasem Tomek (Oskar Wojciechowski) w 4077 odcinku "Pierwszej miłości" wciąż będzie drążył temat koleżanki Stańczyka z pracy, nabierze przekonania, że coś między nimi zaszło, że Lilka nie jest tylko dawną znajomą z "Fajna TV". Z kolei Marysia, po tym jak Kacper (Damian Kulec) zaczął unikać Janka, chociaż miał się nim opiekować po zawale, uzna, że ma to związek z ciężarną kobietą, która kiedyś była w fitness klubie. Gdy Kinga pokazała jej zdjęcie Lilki, Marysia połączyła wszystkie elementy układanki.

Kinga zobaczy zdjęcie Janka z dzieckiem w 4077 odcinku "Pierwszej miłości"

Dowodem na zdradę Janka w 4077 odcinku "Pierwszej miłości" będzie też jego zdjęcie z córką, które Marysia dostanie od Lilki, odwiedzając byłą kochankę Stańczuka w jej mieszkaniu. Od razu pokaże je Kindze, która początkowo nie zorientuje się, co za dziecko trzyma na rękach jej mąż.

Tak w 4077 odcinku "Pierwszej miłości" Janek przyzna się Kindze do zdrady z Lilką

W końcu Janek przyzna się Kindze do zdrady i do tego, że został ojcem.

Pierwsza miłość ZWIASTUN. Kinga zapyta Janka o dziecko. Podwójny ślub w Wadlewie

- Byłem pijany. To był raz. Ale był... - A dziecko? - Ma trzy miesiące - Chłopiec czy dziewczynka? - Dziewczynka... - Jak ma na imię? - Kochanie... - Nie mów do mnie kochanie! Jak ma na imię? - Pola - Ładnie. Po twojej babci, prawda?

Jaka w 4077 odcinku "Pierwszej miłości" będzie reakcja Kingi na zdradę Janka i dziecko z Lilką? Po tym wszystkim, co ostatnio przeżyła, po śmierci córeczki Jaśminki, nie będzie stanie znieść jeszcze takiego ciosu. Nie wybaczy Jankowi kłamstw i tego, że ma córkę z kochanką!