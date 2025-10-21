Pierwsza miłość, odcinek 4077: Kinga w końcu dowie się o zdradzie Janka i dziecku z Lilką. Przyzna się, że to córka - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2025-10-21 15:45

Wreszcie w 4077 odcinku serialu "Pierwsza miłość" nadejdzie długo wyczekiwana chwila! Kinga (Aleksandra Zienkiewicz) dowie się, że Janek (Maciej Mikołajczyk) zdradził ją z Lilką (Sylwia Sokołowska) i ma dziecko z kochanką. Jak do tego dojdzie? Marysia (Aneta Zając) odwiedzi Lilkę w domu, a potem pokaże Kindze zdjęcie Janka z dzieckiem. Tak zyska pewność co do zdrady Stańczuka. Niewierny Janek w 4077 odcinku "Pierwszej miłość" w końcu przyzna się, że ma 3-miesięczną córkę o imieniu Pola. To będzie dla Kingi potężny cios. Zobacz WIDEO z tej sceny.

"Pierwsza miłość" odcinek 4077 - środa, 21.10.2025, o godz. 18 w Polsacie

Zdrada Janka i dziecko, które urodziła mu Lilka przestaną być tajemnicą w 4077 odcinku "Pierwszej miłości". Po wielu miesiącach kłamstw mąż Kingi już nie będzie mógł wyprzeć się tego, że ją zdradził, że Lilka urodziła mu córkę i choć nie wychowują jej razem, on angażuje się w opiekę nad dziewczynką. 

Janek w 4077 odcinku "Pierwszej miłości" nie ukryje już przed Kingą córki Lilki 

Zanim jednak Kinga dowie się o dziecku zdradzieckiego Janka, w 4077 odcinku "Pierwszej miłości" pojedzie odebrać z kliniki We-Med. W szpitalu oboje usłyszą, że po zawale Janek musi radykalnie zmienić tryb życia, zadbać o siebie i unikać stresu. Mąż poprosi Kingę o czas na rozmowę, świadomy tego, że nie może dłużej jej oszukiwać, ukrywać istnienia córki jego o Lilki. 

Nie przegap: Pierwsza miłość. Wzruszający pogrzeb dziecka Kingi i Janka. Tak pożegnali zmarłą córkę Jaśminkę

Śledztwo Tomka w sprawie Lilki i zdrady Janka w 4077 odcinku "Pierwszej miłości"

Tymczasem Tomek (Oskar Wojciechowski) w 4077 odcinku "Pierwszej miłości" wciąż będzie drążył temat koleżanki Stańczyka z pracy, nabierze przekonania, że coś między nimi zaszło, że Lilka nie jest tylko dawną znajomą z "Fajna TV". Z kolei Marysia, po tym jak Kacper (Damian Kulec) zaczął unikać Janka, chociaż miał się nim opiekować po zawale, uzna, że ma to związek z ciężarną kobietą, która kiedyś była w fitness klubie. Gdy Kinga pokazała jej zdjęcie Lilki, Marysia połączyła wszystkie elementy układanki. 

Kinga zobaczy zdjęcie Janka z dzieckiem w 4077 odcinku "Pierwszej miłości"

Dowodem na zdradę Janka w 4077 odcinku "Pierwszej miłości" będzie też jego zdjęcie z córką, które Marysia dostanie od Lilki, odwiedzając byłą kochankę Stańczuka w jej mieszkaniu. Od razu pokaże je Kindze, która początkowo nie zorientuje się, co za dziecko trzyma na rękach jej mąż.

Tak w 4077 odcinku "Pierwszej miłości"  Janek przyzna się Kindze do zdrady z Lilką 

W końcu Janek przyzna się Kindze do zdrady i do tego, że został ojcem. 

Pierwsza miłość ZWIASTUN. Kinga zapyta Janka o dziecko. Podwójny ślub w Wadlewie
- Byłem pijany. To był raz. Ale był...

- A dziecko?

- Ma trzy miesiące

- Chłopiec czy dziewczynka?

- Dziewczynka...

- Jak ma na imię?

- Kochanie...

- Nie mów do mnie kochanie! Jak ma na imię?

- Pola

- Ładnie. Po twojej babci, prawda?

Pierwsza miłość, odcinek 4077: Kinga w końcu pozna prawdę o zdradzie Janka i dziecku z Lilką. Przyzna się, że to córka - ZDJĘCIA, ZWIASTUN
Jaka w 4077 odcinku "Pierwszej miłości" będzie reakcja Kingi na zdradę Janka i dziecko z Lilką? Po tym wszystkim, co ostatnio przeżyła, po śmierci córeczki Jaśminki,  nie będzie stanie znieść jeszcze takiego ciosu. Nie wybaczy Jankowi kłamstw i tego, że ma córkę z kochanką!