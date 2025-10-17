Pierwsza miłość, odcinek 4081: Janek zamieszka z Lilką? Po rozstaniu z Kingą będzie z kochanką - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4081 - wtorek, 28.10.2025, o godz. 18 w Polsacie

Od dłuższego czasu życie Janka w „Pierwszej miłości” pozostanie pełne napięć i sekretów. Po zdradach i podwójnym życiu w domu Żukowskich nie znajdzie spokoju ani w pracy, ani w życiu prywatnym. Rozstanie z Kingą nie zakończy dla niego uczuć, bo wciąż będzie tęsknił za żoną i liczył na szansę pojednania. Jednak obecność Lilki i jej propozycja wspólnego mieszkania wystawi Janka na poważną próbę.

Kinga ukryje się, by nie ulec

Kinga, świadoma własnej słabości wobec męża, postanowi oddalić się od domu i schronić u Marysi. Kobieta będzie bała się, że spotkanie z Jankiem w ich wspólnym domu skończy się ulegnięciem jego prośbom o wybaczenie. W głębi serca Kinga wciąż będzie go kochać, a jednocześnie nie zechce ponownie zaufać mężowi, który wcześniej złamał jej serce. Już nawet nie chodzi tylko o zdradę. Przecież mąż ma dziecko z inną, o czym nie raczył dać znać!

Lilka zaproponuje wspólne mieszkanie

Telefon od Lilki zmieni wszystko. Kobieta, wiedząc o rozstaniu Janka i Kingi, zaproponuje mu zamieszkanie razem. Dla Janka będzie to pokusa, możliwość bliskości z kimś, kto nie będzie wiązał go emocjonalnie z przeszłością. Decyzja, którą podejmie, może jednak mieć poważne konsekwencje. Kinga w końcu dowie się o kontakcie między Jankiem a Lilką, co tylko pogłębi dramatyczną sytuację w rodzinie Żukowskich. Czy Janek zdecyduje się na jeszcze bliższy kontakt z kochanką?

W 4081 odcinku „Pierwszej miłości” widzowie zobaczą Janka rozdartego między dawną miłością a nowym związkiem. Kinga zmierzy się z własnym bólem i strachem przed ponownym zranieniem, a decyzja męża może wywołać prawdziwą burzę emocji w ich życiu. Nadchodzące odcinki pokażą, czy Janek da się uwieść Lilce, czy serce wciąż będzie należało do Kingi.