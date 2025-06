Pierwsza miłość, odcinek 4036: Okrutny plan Izabeli wobec Julki nie zadziała! Córka Marysi nie dotrze do Wiednia - ZDJĘCIA, WIDEO

Pierwsza miłość. Marysia przejdzie zjawiskową metamorfozę! Tak schudła Aneta Zając. To zasługa nie tylko diety - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 4036: Marta po zaginięciu Julki przyzna się Marysi, że to jej wina! Wpadnie na Piotrka - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 4036 - czwartek, 12.06.2025, o godz. 18 w Polsacie

Chociaż w 4036 odcinku "Pierwszej miłości" Izabela dalej będzie brnęła w zaparte, że nie ma nic wspólnego ze zniknięciem Julki, że nie wie, gdzie jest córka Marysi, nikt jej nie uwierzy. Nie tylko znienawidzona synowa, ale także Kacper (Damian Kulec), który przejrzał na oczy i wreszcie stanął po stronie żony! Nowaczyk doskonale wie o tym, jak Izabela zmanipulowała łatwowierną 15-latkę, jak zatruła Julkę swoim jadem, by skłócić ją z Marysią.

Poza tym Iza twierdziła, że wyjechała do Sopotu do swojej matki Barbary (Ewa Floraczak), a Julka chciała tam do niej jechać!

Marysia zgłosi zaginięcie Julki na policji w 4036 odcinku "Pierwszej miłości"

Zaginięcie Julki w 4036 odcinku "Pierwszej miłości" zostanie przez Marysię zgłoszone na policji. Do mieszkania Nowaczykowej wkroczą funkcjonariusze, którzy zaczną ją przesłuchiwać, zadawać pytania o to, kiedy ostatni raz widziała Julkę, o czym z nią rozmawiała, dlaczego nie upilnowała nastolatki, kiedy ta będąc pod jej "opieką" włóczyła się po nocnych imprezach z koleżankami i upijała do nieprzytomności.

Izabela przesłuchiwana w 4036 odcinku "Pierwszej miłości", ale uniknie oskarżenia o porwanie Julki

Zakłamana, bezwzględna Izabela w 4036 odcinku "Pierwszej miłości" uniknie oskarżeń o porwanie Julki, wywiezienie jej gdzieś z dala od Marysi, ale sytuacja wymknie. Okrutny plan Izabeli wobec córki Marysi nie zadziała. Wszystko zacznie się walić, bo nastolatka nie pojawi się w ustalonym miejsca. Nowaczykowa dała jej przecież bilet na samolo do Wiednia.

Dla perfidnej matki Kacpra stanie się jasne, że Julka zaginęła gdzieś po drodze, że być może stało się z nią coś złego i do Wiednia w ogóle nie dotarła.

Poszukiwania Julki w 4036 odcinku "Pierwszej miłości" bez skutku! Nie znajdą córki Marysi w Wiedniu?

W poszukiwania zaginionej Julki w 4036 odcinku "Pierwszej miłości" wezmą udział nie tylko policjanci z Wrocławia, z niezawodnym Piotrkiem Majczykiem (Michał Mikołajczak) na czele.

- Dopiero co mówiła Kacprowi, że jej matka jest w Sopocie, nawet chciała tam jechać... - powie roztrzęsiona Marysia.

- Była w Sopocie! - zapewni Izabela podczas rozmowy z Piotrkiem.

- Ale dziś jest w Wiedniu? - upewni się Majczyk.

- No tak, przecież tłumaczę!

- Ale co tłumaczysz? Teraz tłumaczysz? Ona kłamie - krzyknie Marysia.

- Pani matka zaprosiła Julkę do Wiednia, tak? - zapyta Piotrek.

- No tak...

- I jak zareagowała?

- No jak? Cieszyła się!

- Wracały potem do tego tematu? Umówiły się jakoś konkretnie?

- No konkretnie? Przecież to było takie kurtuazyjne zaproszenie! Gdyby tam pojechała, to na pewno pojechałaby pociągiem...

- Piotrek, proszę cię, zabierz ją na komisariat i normalnie przesłuchaj - zacznie nalegać Marysia.

- Marysiu, proszę cię! Naprawdę chcę pomóc!

- Gdzie jest moje dziecko?

- Nie wiem, gdzie jest! Naprawdę nie wiem! I oszaleję jeśli coś jej się stanie - zapewni Izabela.

Marysi i Kacprowi w 4036 odcinku "Pierwszej miłości" pomogą także przyjaciele. Plakaty ze zdjęciem zaginionej Julki Domańskiej zawisną w wielu miejscach. Niestety córka Marysi nie da żadnego znaku życia... Będzie w takim miejscu, gdzie jej nie znajdą.

