Pierwsza miłość. Kacper przejrzał Izabelę! Znów wsadzi chorą psychicznie matkę do szpitala? - WIDEO, ZDJĘCIA

Tak Kacper w 4032 odcinku "Pierwszej miłości" poznał prawdę o Izabeli

Kłótnia Kacpra z Izabelą w 4032 odcinku "Pierwszej miłości" (emisja w Polsacie w piątek, 6.06.2025) odsłoniła całą prawdę o intrygach nieobliczalnej matki Nowaczyka. Od dłuższego czasu Izabela manipulowała synem, który ślepo jej wierzył. Dzięki temu z łatwością jątrzyła i rozwalała jego małżeństwo z Marysią. Jakby tego było mało okrutna Nowaczykowa zabrała Marysi córki, przeciągnęła Julkę na swoją stronę i doprowadziła do tego, że 15-latka z nią zamieszkała.

Ale Kacper w 4032 odcinku "Pierwszej miłości" przejrzał na oczy, kiedy zobaczył kompletnie pijaną Julkę w mieszkaniu swojej matki, a Izabela wykręcała się, że nie miała żadnego wpływu na to, że córka Marysi upiła się na imprezie z koleżankami. I to nie pierwszy raz, co potwierdziła sama Julka, zarzucając Izie, że "ściemnia". Tego dla Kacpra było już za wiele!

- Pozwalasz Julce na wszystko, żeby tylko jej się przypodobać! Kupujesz ją tą swoją pseudo tolerancją! A tak naprawdę zatruwasz ją jadem, jątrzysz! I to jest chore, a nie jej relacja z Marysią! - Synu, posłuchaj... Zawsze chodziło mi tylko o ciebie! - Tak? To dlaczego nie możesz znieść tego, że mogę być z kimś szczęśliwy, co? Aż tak bardzo nienawidzisz Marysi? - Nigdy nie ukrywałam, że nie było nam po drodze... - Pamiętasz, co mówiłaś w sądzie? "Marysia, moja kochana synowa" - Była chora... - A ja byłem ślepy! Ale Marysia od razu cię przejrzała! Nic się nie zmieniłaś! W ogóle nie powinni cię wypuszczać z tego szpitala! - Miarkuj się... - Bo co?! Nie myśl, że tak to zostawię! - zagroził matce Kacper.

Pierwsza miłość. Kacper popędzi Izabelę! Nie pozwoli, żeby matka zniszczyła jego małżeństwo z Marysią Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Pierwsza miłość ZWIASTUN. Tragiczny pożar w klubie Kingi! Alan przeżyje, ale będzie niewidomy! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czy to koniec kłopotów Marysi i Kacpra z Izabelą w serialu "Pierwsza miłość"?

Jaki będzie kolejny ruch Kacpra w następnych odcinkach "Pierwszej miłości"? Czy wsadzi Izabelę do psychiatryka, gdzie jest jej miejsce?

Przypomnijmy, że dopiero co ojciec Marysi, Edward Stryjeński (Marek Siudym) odkrył, że Izabela wyszła ze szpitala nie dlatego, że zakończyła leczenie, ale po tym jak Barbara (Ewa Florczak) przekupiła lekarza. Tym samym dał Marysi haka na bezwzględną teściową! Dla Edwarda sprawa jest jasna - Izabelę trzeba znowu zamknąć i dopiero wtedy Marysia odzyska Julkę i poukłada sobie wszystko z Kacprem.

Niestety Kacper w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości" nie pozbędzie się matki, nie umieści jej z powrotem w szpitalu psychiatrycznym, a kłopoty z Izabelą wcale się nie skończą. Przebiegła matka Kacpra nadal będzie realizowała swój niecny plan.

W 4034 odcinku "Pierwszej miłości" Izabela odda córkę Marysi, odstawi Julkę do domu i przyzna, że poległa na polu wychowywania nastolatki. Jej skrucha to będzie jednak tylko przykrywka. Bo zła do szpiku kości, chora psychicznie teściowa Marysi będzie gotowa posunąć się jeszcze dalej, by osiągnąć swój cel.

Zaginięcie Julki w 4035 odcinku "Pierwszej miłości" to będzie jeden z etapów planu Izabeli!