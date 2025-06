Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 4035: Zaginięcie Julki przerazi wszystkich! Marta zaangażuje się w jej poszukiwania - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 4035 odcinku serialu "Pierwsza miłość" wydarzy się coś, co wstrząśnie całą rodziną Domańskich. Julka (Dąbrówka Kruk) zniknie bez śladu, a Marysia (Aneta Zając) będzie przerażona i zrozpaczona. W 4035 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Marysia natychmiast uda się do Izabeli (Olga Bończyk), jednak ta będzie udawać, że nic nie wie o miejscu pobytu nastolatki.