Pierwsza miłość, odcinek 4036: Marysia i Kacper załamani! Julka naprawdę zaginie a Izabela nie będzie miała pojęcia, gdzie ona jest - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 4035: Paulina zakaże Idze miłości do Alana! Nie pozwoli, by chuligan był partnerem jej córki - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4036 - czwartek, 12.06.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4036 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Marysia i Kacper przeżyją prawdziwy koszmar. Julka nie wróci do domu, a kontakt z nią kompletnie się urwie. Domańska natychmiast przestanie wierzyć w jakiekolwiek przypadki i wezwie na pomoc policję. Nie będzie miała wątpliwości, że jej córce stało się coś złego i że ktoś mógł celowo doprowadzić do tego zaginięcia.

Poszukiwania Julki w 4036 odcinku serialu "Pierwsza miłość" skończą się fiaskiem!

Kacper spróbuje zachować zimną krew, ale widok przerażonej Marysi oraz milczenie Julki złamie go kompletnie. W 4036 odcinku serialu "Pierwsza miłość" zobaczymy, jak ten z pozoru silny mężczyzna zacznie tracić nadzieję i coraz bardziej zacznie obwiniać siebie o wszystko. Czy naprawdę mógł coś przeoczyć? Czy Julka próbowała im coś wcześniej powiedzieć, a oni to zignorowali?

Izabela nie będzie wiedziała, gdzie jest Julka w 4036 odcinku serialu "Pierwsza miłość"?

Izabela ównież zostanie wciągnięta w to dramatyczne wydarzenie, ale jej zachowanie wzbudzi duże podejrzenia. W 4036 odcinku serialu "Pierwsza miłość" to właśnie ją Marysia oskarży jako pierwszą. I nic dziwnego! To przecież Izabela ostatnia miała kontakt z Julką i to ona miała z nią się spotkać. Z początku Izabela będzie próbowała się bronić i zapewni wszystkich, że Julka po prostu nie przyszła na umówione miejsce. Ale to nie wystarczy. Marysia już wtedy straci do niej całkowite zaufanie, a Kacper znajdzie się między młotem a kowadłem. W 4036 odcinku serialu "Pierwsza miłość" nie będzie już mowy o rodzinnej zgodzie. Pojawi się za to mnóstwo podejrzeń, wzajemnych oskarżeń i dramatycznych reakcji.

Co gorsza, Izabela nie będzie miała nawet cienia pojęcia, gdzie może być Julka. To właśnie wtedy padną słowa, które wstrząsną Kacprem. Bo jeśli nawet ona nie wie, co się stało z Julką, to znaczy, że sytuacja wymknęła się spod kontroli...