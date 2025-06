Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 4036: Iga postawi się matce! Miłość do Alana okaże się silniejsza - ZDJĘCIA

W 4036 odcinku serialu "Pierwsza miłość" dojdzie do konfrontacji pomiędzy matką a córką! Iga (Waleria Gorobets) zdecyduje się postawić matce i pójdzie własną drogą, nie bacząc na jej zakazy i ostrzeżenia. A wszystko z powodu uczucia do Alana (Alan Andersz), które okaże się silniejsze niż lęk przed konsekwencjami. W 4036 odcinku serialu "Pierwsza miłość" dziewczyna odwiedzi ukochanego w klinice i zignoruje prośby Pauliny (Jowita Budnik), by trzymała się od niego z daleka. Czy ten bunt sprawi, że matka straci całkowity wpływ na Igę? Koniecznie poznaj więcej informacji i zobacz naszą GALERIĘ ZDJĘĆ.