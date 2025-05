Pierwsza miłość, odcinek 4030: Wyjątkowy prezent Igi dla Alana. Nie bez powodu przywiezie mu to z podróży - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4030 - środa, 4.06.2025, o godz. 18 w Polsacie

Jak informowaliśmy, między Igą a Alanem narośnie jakieś napięcie… Wcześniej nie bardzo zwracali na siebie uwagę, a przynajmniej nie wydawało się, że mogliby obdarzyć się jakimś większym uczuciem. Wszystko zmieni niebezpieczna sytuacja stewardessy, która padnie ofiarą nachalnego oprycha. Alan pojawi się znikąd i szybko upora się z podejrzanym mężczyzną. To zrobi na Idze duże wrażenie.

Iga nie przestanie myśleć o Alanie

Zdradzamy, że oczarowana Iga nie przestanie myśleć o bracie Oskara (Filip Gurłacz). Tak jej zaimponuje, że nawet w pracy jej myśli zaczną uciekać w kierunku przystojnego kolegi. Kiedy wyleci w kolejną podróż służbową, postanowi zrobić coś, co przyciągnie uwagę chłopaka. Postawi na kupno prezentu, by po powrocie wręczyć podarunek znajomemu. Nie przewidzi jednak reakcji chłopaka na podarunek. Zainteresowanie będzie tylko jednostronne?

Iga da Alanowi prezent w 4032 odcinku „Pierwszej miłości”, ale jego reakcja może zaskoczyć

Iga faktycznie przywiezie z podróży prezent dla Alana, osobiście pójdzie wręczyć go koledze. To nie będzie nic wielce osobistego, ale już sam fakt podarowanie czegoś z myślą o konkretnej osobie, wzbudzi podejrzenia Alana. Nie spodziewa się, że stewardessa pomyśli o tym, by coś mu kupować. Brat Oskara nie ukryje zaskoczenia, bo wcześniej raczej nie dostawał od koleżanki takich gestów. Warto pamiętać, że rozkwit uczuć Igi w stosunku do Alana zbiegnie się w czasie z coraz poważniejszymi kłopotami chłopaka. Wkręcenie się w organizację nielegalnych walk w Fitness Klubie Kingi (Aleksandra Zienkiewicz) będzie miało swoje konsekwencje. Życie Alana stanie pod znakiem zapytania! Ktoś przypuści atak i podłożu ogień w fitnessie. Tylko jedna osoba może go uratować!