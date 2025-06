Pierwsza miłość, odcinek 4035: Alan straci wzrok?! Oskar będzie czuwał przy łóżku brata - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4035 - środa, 11.06.2025, o godz. 18 w Polsacie

Los Alana w 4035 odcinku serialu "Pierwsza miłość" naprawdę zawiśnie na włosku. Po tym, jak w 4034 odcinku "Pierwszej miłości" doszło do tragicznego pożaru w klubie King’s Fitness, chłopak trafił do szpitala w ciężkim stanie. Lekarze już wtedy nie dawali mu zbyt dużych szans na pełny powrót do zdrowia, a teraz okaże się, że jego stan będzie jeszcze gorszy, niż można było przypuszczać. Alan zostanie poddany trudnej operacji, ale nikt nie będzie miał pewności, czy po niej nie straci wzroku...

Alan straci wzrok w 4035 odcinku serialu "Pierwsza miłość"?!

W 4035 odcinku serialu "Pierwsza miłość" nie tylko Alan będzie przeżywał dramat. Równie mocno przejmie się Oskar, który od momentu tragedii w klubie nie przestanie czuwać przy bracie. Widok Alana podpiętego do aparatury, z opatrunkami na twarzy i ciele, rozbije Oskara emocjonalnie. Będzie się obwiniał, że nie dopilnował sytuacji, nie uchronił brata przed niebezpieczeństwem, a teraz grozi mu utrata wzroku.

Oskar w 4035 odcinku serialu "Pierwsza miłość" będzie walczył o nadzieję, nawet gdy lekarze nie będą mieć dla niego dobrych wieści. To właśnie brat stanie się teraz największym oparciem dla Alana. Na szpitalnym korytarzu rozegrają się dramatyczne sceny - łzy, strach i pytania bez odpowiedzi, co dalej?

Iga w 4035 odcinku serialu "Pierwsza miłość" usłyszy ostrzeżenie od matki na temat Alana

W 4035 odcinku serialu "Pierwsza miłość" pojawią się też poważne obawy, że Alan już nigdy nie wróci do dawnego życia. To właśnie wtedy na nowo pojawi się temat jego relacji z Igą (Waleria Gorobets), którą Paulina (Jowita Budnik) będzie próbowała przekonać, żeby odcięła się od chłopaka, twierdząc, że Alan to same kłopoty. Czy dziewczyna posłucha matki, czy może jednak spróbuje być dla Alana wsparciem?

Paulina w 4035 odcinku serialu "Pierwsza miłość" postanowi wkroczyć do akcji i „uświadomić” swojej córce, że Alan nie jest dla niej odpowiednim chłopakiem. Stwierdzi, że Alan to same problemy, że wciąga wszystkich wokół w dramaty i że jej córka powinna się trzymać z dala od takiego człowieka. Iga początkowo się zdenerwuje, ale słowa matki zaczną w niej rezonować…