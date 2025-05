Pierwsza miłość, odcinek 4035: Operacja Alana. Tak lekarze będą walczyć o życie brata Oskara - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 4033: Marysia zginie w pożarze? Kacper będzie gotów umrzeć, by ocalić żonę - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4035 - środa, 11.06.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4035 odcinku "Pierwszej miłości" odbędzie się trudna operacja Alana. Pożar w fitness klubie Kingi będzie miał poważne konsekwencje... O ile Marysia wyjdzie cało z niebezpiecznych płomieni, tak brat Oskara nie będzie miał tyle szczęścia. Poszkodowani nie uratują się sami. To Kacper (Damian Kulec) ochroni żonę przed pożarem, wyprowadzi ją z płonącego budynku. Z Alanem będzie dużo gorzej, bo chłopak spędzi o wiele więcej czasu w zagrażającym życiu dymie i płomieniach. Na szczęście trafi do szpitala, gdzie dostanie pomoc.

Operacja Alana w 4035 odcinku "Pierwszej miłości"

Alan przejdzie operację, od której zależy jego przyszłość. Dla brata Oskara skutki pożaru w klubie Kingi będą dużo poważniejsze niż w przypadku Marysi. Oczywiście żona Kacpra również znajdzie się w zagrożeniu, bo z ogniem nie ma zabawy, ale prawda jest taka, że Nowaczyk wyprowadzi ukochaną sporo wcześniej niż Alana. To dlatego, że doktor początkowo nie będzie miał świadomości, że we wnętrzu płonącego budynku jest jeszcze jedna osoba. Kiedy to stanie się jasne, Nowaczyk nie zostawi brata Oskara bez pomocy.

Alan trafi do szpitala, gdzie padną mocne i przerażające stwierdzenia. Niestety wiele wskazuje na to, że chłopak może zostać kaleką... W 4035 odcinku "Pierwszej miłości" fachowcy podejmą się trudnej operacji Alana. Od tego momentu zależy dalsze funkcjonowanie chłopaka i jego sprawność.

Bliscy wesprą Alana po operacji w 4035 odcinku "Pierwszej miłości"

Najbliższe doby po zakończonej operacji Alana pokażą, czy brat Oskara odzyska sprawność. Jego skomplikowaną sytuacją przejmą się bliscy. To m.in. Iga (Waleria Gorobets) odwiedzi znajomego w sali szpitalnej. Zdradzamy, że Paulinie (Jowita Budnik) nie spodoba się to, że córka aż tak troszczy się o kolegę... Oprócz stewardessy do Alana zajrzy Oskar oraz Biały (Igor Paszczyk), który wraz ze znajomym wszedł w świat nielegalnych walk organizowanych w fitnessie Kingi.