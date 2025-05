Pierwsza miłość, odcinek 4034: Alan będzie niepełnosprawny po pożarze?! Tragedia w klubie Kingi zmieni jego życie na zawsze - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 4035: Julka zniknie bez śladu! To Izabela będzie zamieszana w zaginięcie córki Marysi?

"Pierwsza miłość" odcinek 4034 - wtorek, 10.06.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4033 odcinku serialu "Pierwsza miłość" dojdzie do dramatycznych wydarzeń, które odbiją się szerokim echem w życiu wielu bohaterów. To właśnie wtedy Kacper rzuci się do płonącego fitness klubu, aby wyciągnąć z niego Marysię (Aneta Zając), narażając własne życie. Wśród gęstego dymu i ognia odkryje również, że Alan też będzie w środku.

Kacper uratuje Alana z pożaru w 4033 odcinku serialu "Pierwsza miłość"

Kacper nie zawaha się ani chwili. Pomimo zagrożenia, podejmie desperacką próbę ratunku także dla Alana, który straci przytomność i zostanie uwięziony w płomieniach. Tylko dzięki odwadze doktora Nowaczyka w 4033 odcinku serialu "Pierwsza miłość" brat Oskara trafi do szpitala, ale jego stan okaże się bardzo poważny... Przerażający widok poparzeń i uszkodzeń ciała Alana będzie zwiastował, że walka o życie to dopiero początek.

Alan w 4034 odcinku serialu "Pierwsza miłość" nie odzyska w pełni sprawności?!

W 4034 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Alan będzie leżał w szpitalnym łóżku, zrezygnowany i przerażony tym, co go czeka. Lekarze nie będą mieć dla niego dobrych wiadomości, możliwe, że już nigdy nie odzyska pełnej sprawności. Młody mężczyzna z trudem pogodzi się z myślą, że jego życie może wyglądać zupełnie inaczej niż do tej pory...

Widzowie zobaczą w 4034 odcinku serialu "Pierwsza miłość", jak Alan zacznie się zmagać nie tylko z bólem fizycznym, ale i psychicznym. Poczucie porażki, zmarnowane szanse i żal za utraconymi chwilami zaczną go przygniatać. Zwierzy się salowej, która okaże się być... matką Igi (Waleria Gorobets)! Ten wstrząsający twist sprawi, że cała scena nabierze nowego, głębszego wymiaru. Alan nie będzie świadomy, że mówi o swoim największym uczuciu kobiecie, która zna każdy szczegół jego relacji z córką...