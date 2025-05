Pierwsza miłość, odcinek 4035: Paulina zakaże Idze miłości do Alana! Nie pozwoli, by chuligan był partnerem jej córki - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 4026: Tak psychol Mateusz rozkocha w sobie Teresę! Nikomu się nie przyzna, co robi ze Stikiem w więzieniu - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 4035 - środa, 11.06.2025, o godz. 18 w Polsacie

Paulina zmartwi się o los córki w 4035 odcinku "Pierwszej miłości". Zauważy, że Iga jest coraz bliżej Alana, który będzie potrzebował wsparcia po poważnej operacji. Jak informowaliśmy, brat Oskara (Filip Gurłacz) zostanie cudem uratowany z płomieni, ale dym spowoduje poważne szkody w jego organizmie. Niezbędna okaże się hospitalizacja, a potem trudna operacja, która również nie da gwarancji na pełny powrót chłopaka do zdrowia.

Paulina zakaże Idze spotkań z Alanem. To nie jest chłopak dla niej!

Mimo tragicznej sytuacji Alana, Paulina nie da się przekupić współczuciem. Kiedy tylko dostrzeże, że córka jest mocno zaangażowana w sytuację kolegi, od razu ją ostrzeże. Paulina nie da sprowadzić stewardessy na złą drogę. Nie ma co ukrywać, że Alan narobił sobie kłopotów, ponieważ podjął się organizacji nielegalnych walk w klubie Kingi (Aleksandra Zienkiewicz), która o niczym nie wiedziała.

Zatargi z gangsterami wymkną się spod kontroli, a Oskar będzie miał dość szokujących wyborów brata. Kiedy ten już zrozumie, że przesadza, że czas zmienić swoje życie, dojdzie do wspomnianego pożaru. Potem lekarze zawalczą o życie i zdrowie chłopaka, a Iga będzie go wspierać. Szkoda tylko, że mama nie poprze jej wyborów.

Iga i Alan będą razem w 4040 odcinku "Pierwszej miłości"?

Wątek uczucia Igi i Alana dopiero się rozkręca. Czy stewardessa posłucha zmartwionej Pauliny, która da jasno do zrozumienia, że randki z chuliganem to proszenie się o kłopoty? Prawdopodobnie dalsze losy brata Oskara i Igi rozkręcą się dopiero w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości" po wakacjach. To wtedy widzowie dowiedzą się, czy ta dwójka wejdzie w poważny związek.

Pierwsza miłość. Edward załatwi Izabelę! Teresa omotana przez psychola Mateusza Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.