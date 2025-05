Pierwsza miłość, odcinek 4032: Marysia rozstanie się z Kacprem? Sama miłość nie wystarczy - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Pierwsza miłość, odcinek 4029: Kacper pożałuje swoich błędów! Zrobi wszystko, by naprawić małżeństwo z Marysią. Zaproponuje jej to! - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4032 - piątek, 6.06.2025, o godz. 18 w Polsacie

Rozstanie Marysi i Kacpra w 4032 odcinku "Pierwszej miłości" będzie już przesądzone? Niestety nie uda im się dogadać, kolejne szczere rozmowy o tym, jak oddalili się od siebie nie przyniosą poprawy ich relacji.

Marysia wyprowadzi się od Kacpra do swojego ojca w 4029 odcinku "Pierwszej miłości"

Aż wreszcie dojdzie do tego, że już w 4029 odcinku "Pierwszej miłości" Marysia z walizką w ręku wyjdzie z kamienicy, wyprowadzi się z mieszkania, zostawiając tam nie tylko samego Kacpra, ale i córkę Julkę (Dąbrówka Kruk), którą wredna, bezwzględna Izabela (Olga Bończyk) nastawiła przeciwko niej. Co prawda Kacper nie zatrzyma ukochanej, która schronienie znajdzie w domu swojego ojca Edwarda Stryjeńskiego, ale odejście Marysi mocno nim wstrząśnie. Na tyle, że wreszcie się opamięta.

Odejście Marysi ciosem dla Kacpra w 4032 odcinku "Pierwszej miłości"

Wyprowadzka Marysi w 4032 odcinku "Pierwszej miłości" uświadomi Kacprowi, jak bardzo ją zaniedbał w ostatnim czasie. W szokujący sposób przekona się również, że Marysia nie myliła się co do jego matki, że Izabela w podły sposób wykorzystała Julkę, by pozbyć się znienawidzonej synowej! Do myślenia da Nowaczykowi także rozmowa z Martą (Honorata Witańska).

Z kolei załamaną Marysię pocieszy Kinga (Aleksandra Zienkiewicz), która w 4031 odcinku "Pierwszej miłości" udzieli jej małżeńskich rad. Nieświadoma tego, że własny mąż Janek (Maciej Mikołajczyk) cały czas ją oszukuje, że ma dziecko z kochanką Lilką (Sylwia Sokołowska).

- Ludzie są przepracowani, nie mają dla siebie czasu. Oddalają się od siebie. Spadają na nich nieszczęścia. Ale w końcu wszystko wraca na właściwe tory, bo jest miłość. A między wami przecież jest... Majka, ty go jeszcze kochasz? - zapyta Marysię Kinga, a ta nie zaprzeczy.

Czy Marysia wróci do Kacpra w 4032 odcinku "Pierwszej miłości"?

Miłość Marysi do Kacpra nie skończy się nagle w 4032 odcinku "Pierwszej miłości", ale przyjazd męża do domu Edwarda wcale nie rozwiąże ich problemów. Bo przecież Kacper bardzo ją zawiódł, nie był dla niej wsparciem, gdy Izabela odebrała jej Julkę.

- Czasem miłość nie wystarczy... - powie Marysia ukochanemu, nie dając mu nadziei na to, że między nimi będzie jak dawniej.