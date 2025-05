Pierwsza miłość, odcinek 4032: Emilka zdradzi Bartka? Będzie niemal pewny, że ukochana ma innego - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4032 - piątek, 6.06.2025, o godz. 18 w Polsacie

Przed Emilką i Bartkiem bardzo trudna próba związku, która może zweryfikować ich miłość i oddanie. Mimo walki, prób oddalenia oskarżeń ciążących na Miedzianowskim, nie uda się załatwić całkowitego uniewinnienia lekarza. Przypomnijmy, że u Bartka znaleziono broń, z którego wykonano napadu. Chociaż Bartek tłumaczył, że kupił broń dla ochrony własnej i swojej rodziny, ponieważ czuł bezpośrednie zagrożenie z tytułu działań psychola Mateusza (Lesław Żurek), ostatecznie nie przekona sądu, by nie musieć iść siedzieć. Wyrok się uprawomocni, a Bartek pójdzie na pół roku do więzienia.

Emilka zdradzi Bartka podczas odsiadki?

W 4032 odcinku „Pierwszej miłości” Bartek zacznie mieć spore wątpliwości co do wierności ukochanej. Rozłąka spowodowana jego odsiadką źle zadziała na związek. Tym bardziej, że wokół córki Śmiałka (Paweł Okoński) wiecznie kręci się król dżemu, Fryderyk Graff (Andrzej Kłak). Przejął fabrykę „Opera Mydlana”, ale to nie koniec. Wkrótce rzuci Emilce pewną propozycję, która jeszcze bardziej przybliży go do pięknej blondynki.

Kiedy Emilka spóźni się na widzenie w 4032 odcinku „Pierwszej miłości”, Bartek zacznie mieć pewne podejrzenia. Ukochana wytłumaczy, że zatrzymały ją pewne sprawy w fabryce, a podejrzliwy lekarz szybko złączy fakty. Czy to możliwe, by Emilka poszukała sobie pocieszyciela, kiedy on musi siedzieć pół roku za kratami?!

Związek Emilki z Bartkiem wystawiony na trudną próbę

Zgadzamy, że w kolejnych odcinkach „Pierwszej miłości” nastaną trudne momenty między Emilką i Bartkiem. Zauroczony w córce Śmiałka Fryderyk wcale nie odpuści, będzie kręcił się wokół kobiety, ale to nie jest największy problem. Wokół kobiety są osoby, które chcą jej zaszkodzić…

Bartek nie będzie wstanie pomóc ukochanej z więzienia. Kwestia odsiadki będzie dla niego trudna i przytłaczająca. Do tego nie da rady przewidzieć, co tak naprawdę wyprawia ukochana na wolności. To okaże się bardzo trudne.

