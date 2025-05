Pierwsza miłość, odcinek 4014: Ostatnie pożegnanie Emilki i Bartka przed odsiadką w więzieniu. Nie poradzi sobie bez niego? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 4014 - wtorek, 13.05.2025, o godz. 18 w Polsacie

Ostatnie pożegnanie Emilki i Bartka w 4014 odcinku "Pierwszej miłości" nie będzie zwiastowało niczego dobrego dla przyszłości ich rodziny. Nie dość, że najbliższe pół roku Bartek spędzi za kratami więzienia, z dala od domu w Wadlewie, to jeszcze Emilka będzie musiała zmierzyć się z problemami finansowymi. Sprzedała swoją fabrykę, ale czy to wystarczy, żeby ona i ich synek Norbert mieli za co żyć?

Bartek w 4014 odcinku "Pierwszej miłości" nie ucieknie przed więzieniem

Niesprawiedliwy wyrok sądu, który skazał Bartka na 6. miesięczną odsiadkę w 4014 odcinku "Pierwszej miłości" zostanie wykonany. Wbrew wcześniejszym planom Miedzianowski nie ucieknie z Emilką i ich dzieckiem za granicę. Gdyby to zrobił, musieliby uciekać przez policją już zawsze, porzucając przy tym rodzinę z Wadlewa, wszystkich przyjaciół z Wrocławia.

Ostatnia noc Emilki i Bartka w 4014 odcinku "Pierwszej miłości"

Jak będą wyglądały ostatnie chwile Emilki i Bartka razem w 4014 odcinku "Pierwszej miłości"? Oboje będą świadomi tego, że nie zobaczą się przez długi czas, że nawet podczas widzeń w więzieniu ich kontakt będzie utrudniony, a strażnicy więzienni postarają się o to, żeby się do siebie nie zbliżyli. To dlatego Miedzianowscy spędzą romantyczną noc w łóżku, a o poranku pojadą razem do aresztu śledczego oddalonego od Wadlewa o kilkaset kilometrów

Emilka zaprowadzi Bartka pod bramę więzienia w 4014 odcinku "Pierwszej miłości"

Załamana Emilka ze łzami w oczach w 4014 odcinku "Pierwszej miłości" czule pożegna się z Bartkiem, który pójdzie siedzieć na pół roku, będzie musiał odbyć karę więzienia, na którą nie zasłużył. Nielegalnie kupił broń, by chronić swoją rodzinę przed psycholem Mateuszem Stikiem (Lesław Żurek). Nie miał pojęcia, że pistolet został wcześniej użyty do napadu! Dla Emilki i Bartka to będzie szczególnie trudna emocjonalnie sytuacja. Szczególnie, kiedy Miedzianowski zniknie za bramą więzienia.

Po pożegnaniu z Bartkiem w 4014 odcinku "Pierwszej miłości" Emilka pojedzie do Wrocławia na spotkanie z Martą (Honorata Witańska), ale jej nie zastanie w swoim mieszkaniu. Zadzwoni też Marysi (Aneta Zając) i dowie się, że przyjaciółka nie pojawiła się w pracy. Kinga (Aleksandra Zienkiewicz), do której trafi po sąsiedzku na rozmowę, także będzie zdziwiona nieobecnością Marysi...