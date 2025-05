Pierwsza miłość, odcinek 4027: Emilka zostanie sama z dzieckiem! W Wadlewie pojawi się ktoś, kto zajmie miejsce Bartka podczas jego odsiadki w więzieniu - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 4018: Ferie Julity i Filipa w Wadlewie. Dojdzie do dramatu? - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 4014: Oskar z Kaliną wyjadą z Wrocławia?! Zobaczy w tym okazję do uwolnienia się od Kai - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość, odcinek 4013: Kaja udaje, że mąż się nad nią znęca? Gra przed Oskarem ofiarę, by ją ratował?

"Pierwsza miłość" odcinek 4027 - piątek, 30.05.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4009 odcinku serialu "Pierwsza miłość" sąd nie okazał Bartkowi litości. Mimo próśb, tłumaczeń i prób uniknięcia odpowiedzialności zapadł prawomocny wyrok: 6 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Wszystko przez broń, którą miał przy sobie, a która została użyta podczas brutalnego napadu. To właśnie dlatego w 4027 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Emilka zostanie sama jak palec. Z niemowlakiem na rękach, domem na głowie i rosnącym strachem o przyszłość...

Emilka w 4027 odcinku serialu "Pierwsza miłość" zostanie całkiem sama! Znajdzie się wokół niej wianuszek adoratorów?

W 4027 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Emilka przeżyje prawdziwy cios – po prawomocnym wyroku Bartek trafi do więzienia, zostawiając ją samą z dzieckiem i całą masą obowiązków na głowie. Z dnia na dzień zostanie słomianą wdową, a Wadlewo szybko zacznie huczeć od plotek. Samotność Emilki nie umknie uwadze lokalnych "pomocników", którzy nagle zaczną coraz częściej zaglądać do jej domu.

Wokół Emilki zacznie się kręcić coraz więcej mężczyzn - niby z dobrego serca, ale niektórzy będą liczyli na coś więcej. Szczególnie aktywny okaże się Fryderyk Graff, który nie tylko przypomni o sobie, ale i zacznie wyraźnie zaznaczać swoją obecność. Czy Emilka będzie potrafiła odróżnić szczere intencje od tych nieco bardziej interesownych?

Emilka przyjmie propozycję Fryderyka w 4028 odcinku serialu "Pierwsza miłość"!

W 4028 odcinku serialu "Pierwsza miłość" dojdzie do przełomu. Fryderyk Graff zaproponuje Emilce - być może wspólny biznes, być może opiekę nad dzieckiem, a może... coś, co będzie wyglądać jak deklaracja miłosna. I ku zaskoczeniu wszystkich - ona się zgodzi! Co dokładnie zaoferuje jej król dżemu? Na odpowiedź musimy jeszcze chwilę poczekać, ale bądźcie pewni, że zrobi się gorąco, a obecność mężczyzny w życiu Emilki bardzo namiesza w jej relacji z Bartkiem...

WERSJA FB_Pierwsza miłość ZWIASTUN. Konfrontacja Bruna z Piotrkiem! Kacper zdradzi Marysię? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.