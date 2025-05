Pierwsza miłość, odcinek 4030: Radek zastąpi Wenerskiego. Złoży na przełożonego oficjalną skargę - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4030 - środa, 4.06.2025, o godz. 18 w Polsacie

Radek z Wenerskim wejdą na wojenną ścieżkę. Plątanina faktów, niedopowiedzenia i nieporozumienia sprawą, że atmosfera między opiekunem praktyk a doświadczonym Jakubem zgęstnieje do granic możliwości. Sprawa stanie na ostrzu noża, kiedy Radek w 4030 odcinku „Pierwszej miłości” odkryje kolejne wpisy na dyżury w We-Med. Jako rezydent nie powinien we wszystkim zastępować Jakuba. Tymczasem Wenerski zacznie mocno wysługiwać się podwładnym i nawet bez większej konsultacji czy pytań, odgórnie przydzieli chłopaka do wykonywania jego obowiązków.

Julita zrezygnuje z praktyk, a Radek się wścieknie

Ważną postacią w całej sprawie jest oczywiście atrakcyjna Julita (Dagmara Bryzek), która niegdyś ostro romansowała z Wenerskim. Mało tego, spotykała się także z Filipem (Dominik Smaruj), a kiedy w We-Med pojawił się Radek, on także zarobił jej w głowie. Między opiekunek praktyk a studentką sprawy wciąż pozostają niepoukładane, ale pewnym jest, że Radek mocno zdziwi się w 4030 odcinku „Pierwszej miłości” wobec rezygnacji Julity z praktyk. Chłopak szybko zainteresuje się pobudkami studentki, spróbuje ustalić, co stoi za jej decyzją.

Wenerski wysłuży się Radkiem. Będzie miał tego dość

Kiedy Radek zauważy kolejne zastępstwa przełożonego w 4030 odcinku „Pierwszej miłości”, złoży oficjalną skargę! Poczuje, że ma serdecznie dość, że Jakub się nim wysługuje. Przypomnijmy, że chłopak nie ma pojęcia o postępującej chorobie Wenerskiego. Sam Jakub nie wie dokładnie, co się dzieje z drzewem jego rąk. Zdradzamy, że przepisywane samemu sobie leki oraz diagnozy wystawione według subiektywnej opinii nie doprowadzą do niczego dobrego.

Już niebawem w „Pierwszej miłości” Jakub zgłosi się po diagnozę do znajomego. To, co usłyszy, przerazi go na całego. Właśnie te wydarzenia zbiegną się w czasie z kolejnym konfliktem z Radkiem. W końcu dojdzie do eskalacji niechęci, po czym między przełożonym a podwładnym z We-Med rozpęta się bójka!