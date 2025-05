Pierwsza miłość, odcinek 4031: Bójka Wenerskiego z Radkiem w Barbarianie! Pijany Jakub zrobi burdę o Julitę - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4031 - czwartek, 5.06.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4031 odcinku "Pierwszej miłości" Wenerski straci nad sobą panowanie. Jego życie wymknie się spod jakiejkolwiek kontroli. Lekarz dość długo próbuje maskować drżące ręce na sali operacyjnej i nie tylko. Wie, że ma problemy zdrowotne, ale jeszcze nie do końca wiadomo, jak duże. Mało tego, Jakub postawił na leczenie na własną rękę. Już w 4031 odcinku "Pierwszej miłości" zda sobie sprawę, że zalecone samemu sobie leki nic nie dają.

Wenerski usłyszy poprawną i szokującą diagnozę w 4031 odcinku "Pierwszej miłości"

Lekarstwa nie pomogą, bo będą źle dobrane.... Właśnie wtedy w głowie Jakuba rozbłyśnie czerwona lampka, by jednak udać się po poradę. Tak też zrobi, ale niestety nie ma pojęcia, co go czeka. Zdradzamy, że znajomy specjalista zdiagnozuje Wenerskiego na nowo. Tym razem "rewelacje" zwalą lekarza z nóg! Takiej diagnozy najmniej się spodziewał.

Załamany i przygnębiony Wenerski ucieknie w alkohol. Zapije szokujące, okrutne wiadomości z dnia. Wie doskonale co oznacza dla niego postęp dolegliwości i choroby. Nie może operować bez stuprocentowej sprawności, szczególnie że ręce to jego narzędzie pracy. Diagnoza, którą usłyszy Jakub może być początkiem jego końca w We-Med i innych placówkach. To tak go dobije, że sięgnie po alkohol. To oczywiście dość lekkomyślna decyzja, która spowoduje dalsze kłopoty.

Bójka Wenerskiego z Radkiem

Jakub kompletnie się zagubi. Kiedy Julita wejdzie do "Barbariana" w 4031 odcinku "Pierwszej miłości", natknie się na byłego kochanka. Niegdyś sporo gorących momentów łączyło ją z doświadczonym lekarzem. Kiedy jednak wyjdzie na jaw, że Julita umówiła się w knajpce z Radkiem, który także pojawi się wewnątrz "Barbariana", Jakuba dopadnie gniew!

Pijany i zagubiony Wenerski naskoczy na podwładnego i wywiąże się między nimi bójka! Zdradzamy, że napięta, niebezpieczna sytuacja eskaluje. Szarpanina w "Barbarianie" będzie miała swoje konsekwencje później.

Pierwsza miłość ZWIASTUN. Piotrek zrobi się agresywny wobec Marty. Ciało Reterskiego odnalezione?