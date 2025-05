Pierwsza miłość, odcinek 4025: Maminsynek Kacper znów pod wpływem Izabeli! Pozwoli matce zniszczyć swoje małżeństwo - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość. To koniec Kacpra. Tak wyglądał ostatni dzień z Marysią. Pożegnał nie tylko żonę - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4025 - środa, 28.05.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4025 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Maja zacznie działać szybko, gdy tylko usłyszy o plotkach krążących w klinice. Od razu pojedzie do Kacpra, by ustalić z nim plan działania, zanim sytuacja wymknie się spod kontroli. Ale zamiast pomóc, jej obecność tylko pogorszy sprawę! Marysia dowie się, że Maja była u jej męża i to bez jej wiedzy.

Dla Domańskiej to będzie jak cios w plecy, bo przecież dopiero co przeczuwała, że między nimi może dojść do zdrady. Czy w 4025 odcinku serialu "Pierwsza miłość" będzie miała rację?

Izabela skłóci Marysię i Kacpra w 4025 odcinku serialu "Pierwsza miłość"

Marysia w 4025 odcinku serialu "Pierwsza miłość" nie będzie już udawać, że wszystko jest w porządku. Złamana i wściekła od razu zażąda wyjaśnień od Kacpra. I wtedy na scenę wejdzie Izabela - bezlitosna, przebiegła i zdeterminowana. Zamiast spróbować ratować małżeństwo syna, jeszcze bardziej podjudzi go przeciwko Marysi. Będzie robiła wszystko, żeby Marysia poczuła się jak intruz w tej rodzinie, i wyraźnie pokaże, że widzi dla niej tylko jedno miejsce - poza życiem Kacpra i Julki (Dąbrówka Kruk).

Kacper oddali się od żony w 4025 odcinku serialu "Pierwsza miłość"

W 4025 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Kacper niestety znów pokaże, że nie potrafi się przeciwstawić matce. Zamiast stanąć po stronie Marysi, zacznie ją unikać, usprawiedliwiać Maję i… wchodzić w otwartą konfrontację z żoną. Marysia poczuje, że traci męża na rzecz dwóch kobiet - podstępnej Mai i jego matki.

A przecież dopiero co w 4024 odcinku "Pierwszej miłości" przekonała się na własne oczy, że Maja nie pojawiła się przypadkiem. Ta "niewinna" rozmowa, którą Kacper przeprowadzi z Mają, będzie aż nazbyt intymna. Marysia nie będzie miała złudzeń, że coś się między nimi dzieje...