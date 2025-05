Pierwsza miłość, odcinek 4029: Koniec Marysi i Kacpra? Wyjedzie sama bez męża

"Pierwsza miłość" odcinek 4029 - wtorek, 3.06.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 4029 odcinku „Pierwszej miłości” Marysia i Kacper będą świadomi, że ich małżeństwo wisi na włosku. To oczywiście konsekwencja wielu spraw, które nawarstwiają się i tłoczą. Przede wszystkim, Nowaczyk nie brał na poważnie ostrzeżeń żony co do swojej matki. Izabela okręciła sobie Julkę (Dąbrówka Kruk) wokół palca, przekabaciła nastolatkę na swoją stronę, kompletnie umniejszając Marysi. Kacper długo bagatelizował problem, ale widzowie mogą być nieźle zaskoczeni, bo już niedługo i on zauważy szokujące plany Izabeli! Spadnie maska, którą kobieta przybierała na czas obcowania z Julką i synem.

Będzie zdrada Kacpra w "Pierwszej miłości?

Chociaż do zdrady cielesnej nie dojdzie, w klinice We-Med zaczną sypać się plotki na temat coraz większej zażyłości między Mają a Kacprem. I faktycznie, Nowaczyk bardzo dużo czasu spędzi nad papierami i pracą z piękną panią doktor. Niby zajmą się planem ratowania kliniki, który prsedtsaiwą Grażynie (Grażyna Wolszczak) oraz Wenerskiemu (Przemysław Sadowski), ale tak naprawdę między tą dwójką narodzi się więź. Czy dadzą radę zatrzymać to w ryzach koleżeństwa?

Marysia odkryje romans Kacpra z Mają? Zabierze walizki!

Kiedy w kolejnych odcinkach „Pierwszej miłości” Marysia dowie się o dziwnych zażyłościach męża z Mają, wybuchnie afera. Dopiero potem Kacper zda sobie sprawę, że nie tak powinien postąpić. Już w 4029 odcinku „Pierwszej miłości” spróbuje zawalczyć o związek, więc pojawi się plan wspólnego wyjazdu. Może to i dobry pomysł, ale problem będzie polegał na tym, że Janek (Maciej Mikołajczyk) przyuważy Marysię z walizkami, ale niestety samą! Kacper widocznie nie wyjedzie razem z nią. Zdradzamy, że to jeszcze nie koniec zawirowań w małżeństwie Nowaczyków.