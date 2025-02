Pierwsza miłość, odcinek 3961: Powrót skruszonego Leszka do Doroty. Zostawi Artura i wyjedzie do Warszawy? - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3961 - wtorek, 25.02.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 3961 odcinku "Pierwszej miłości" Leszek pojawi się w Wadlewie i to po telefonie od Doroty! Kobieta wreszcie dowie się prawdy o tym, że ojciec jej dziecka wcale nie pozostawał bez żadnego kontaktu. Wręcz przeciwnie, jakiś czas temu zjawił się u progu drzwi Artura na wsi i chciał dowiedzieć się więcej o potomku. Niestety Kulczycki starannie zadbał o to, by Dorota nie wiedziała o wizycie mężczyzny. Zamiótł sprawę pod dywan i milczał. Do czasu...

Leszek przywita Dorotę kwiatami w 3961 odcinku "Pierwszej miłości"

Kiedy Dorota pozna prawdę o wizycie Leszka w Wadlewie, zmieni się jej podejście. Kulczycki sam przyzna kobiecie, że Leszek faktycznie zjawił się na wsi, pytał o nią i dziecko. Ukrywanie prawdy nie zachwyci Doroty... Artur zdecyduje się powiedzieć jak było naprawdę, ponieważ zobaczy, że Dorota czuje się samotna, opuszczona i zacznie żalić się na swój los.

Kiedy Dorota dowie się o wizycie Leszka, o jego próbie kontaktu, chwyci za telefon i zadzwoni do byłego partnera. On zrobi coś, na co czekał od dawna - przybiegnie do Wadlewa na spotkanie i to z kwiatami w rękach!

Dorota stanie przed najtrudniejszym wyborem

Już w 3961 odcinku "Pierwszej miłości" Dorota spojrzy Leszkowi w oczy. Mężczyzna będzie wyraźnie zakłopotany i zestresowany. Padną wyjaśnienia i prośby. I tu pojawi się najtrudniejsza z decyzji... Czy Dorota zdecyduje się zostać z Arturem na wsi, a może wróci z Leszkiem do Wadlewa? Co zadecyduje? Tego dowiemy się już niebawem, z kolejnych odcinków "Pierwszej miłości".