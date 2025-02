Pierwsza miłość, odcinek 3956: Ksiądz Bruno wróci do życia Marty. Pobił Mateusza, a teraz przyzna się, kim jest naprawdę - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Pierwsza miłość, odcinek 3961: Powrót skruszonego Leszka do Doroty. Zostawi Artura i wyjedzie do Warszawy? - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3956 - wtorek, 18.02.2025, o godz. 18 w Polsacie

Powrót księdza Bruna w 3956 odcinku "Pierwszej miłości" będzie dla Marty ogromnym zaskoczeniem! Przez ostatnie tygodnie nie wiedziała, co się z nim dzieje, ale razem z Arkiem (Dariusz Wieteska) ustalali na jednej z plebanii we Wrocławiu, że ktoś taki jak kapłan Brunon Wybicki nie istnieje, nie ma go w spisie duchownych.

To ksiądz Bruno porwał i pobił Mateusza Stika w "Pierwszej miłości"

Miesiąc temu w "Pierwszej miłości", podczas poszukiwań Bruna, który miał zostać porwany przez psychopatę Mateusza, wyszło na jaw, że to nie on był ofiarą Stika. Przeciwnie! To podejrzany ksiądz porwał psychola, który chciał zabić nie tylko Martę, ale także Emilkę (Anna Ilczuk). Najpierw Bruno bestialsko pobił Mateusza, a potem wywiózł go do chatki pod Jasłem, tam gdzie psychopatyczny zabójca więził kiedyś obie kobiety.

Do końca nie było pewności, czy przyjaciel Marty z fitness klubu jest ofiarą czy też katem Mateusza. Trudno było uwierzyć Marcie w to, że role się odwróciły i Mateusz dostał od Bruna to, na co zasłużył.

Kim jest Bruno? W 3956 odcinku "Pierwszej miłości" Marta pozna prawdziwą tożsamość księdza

Kiedy w 3956 odcinku "Pierwszej miłości" na progu Marty pojawi się ksiądz Bruno, obieca, że tym razem wyzna jej całą prawdę o sobie, o tym, co się działo w chatce pod Jasłem, gdzie rozegrały się mrożące krew w żyłach wydarzenia, a Stik wreszcie wpadł w ręce policji.

Już sama wizyta księdza Bruna w 3956 odcinku "Pierwszej miłości" będzie dla Marty szokiem, ale prawdziwy wstrząs czeka ją, gdy "duchowny" ujawni nie tylko kim naprawdę jest, ale także swoją mroczną stronę, której ona dotąd nie znała.

