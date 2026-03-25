Pierwsza miłość, odcinek 4187: Artur stawia warunki porywaczom, nie wiedząc, że Paweł może już nie żyć - ZDJĘCIA

Emocje w serialu "Pierwsza miłość" znów sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek dostarczył nam solidnej dawki zwrotów akcji i trudnych decyzji. Olek próbował znaleźć partnera dla Róży, jednak ta, pod wpływem rywalizacji z Kazanową, postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i sama zorganizowała sobie randkę. Równie burzliwie było u Kacpra i Marysi, których rozmowa o dziecku zakończyła się poważną kłótnią, gdy Marysia stanowczo oświadczyła, że nie chce kolejnej ciąży. Tymczasem Janek stanął przed zawodowym ultimatum, a Artur, zdobywszy pieniądze na wykupienie Pawła, podjął odważną decyzję o wylocie do Bogoty. Jakie konsekwencje przyniosą te wszystkie wydarzenia?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Pierwsza miłość" odc. 4187 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Tomek i Jola będą usilnie próbowali odciążyć Kingę od opieki nad Miszelką. Niestety, ich dobre intencje przyniosą odwrotny skutek, gdyż kobieta poczuje się odsunięta, gdy odkryje prawdziwe powody ich zmartwienia. W tym samym czasie Jurek podejmie ważną życiową decyzję o zakupie działki, co jest częścią jego starannie przygotowywanego planu oświadczyn. Z kolei Adrianna stanie przed zawodowym dylematem – otrzyma propozycję awansu, która jednak wiąże się z koniecznością przeprowadzki do Kołobrzegu. Tymczasem w Kolumbii sytuacja staje się dramatyczna; Artur, który przybył na miejsce, stawia twarde warunki i chce zobaczyć Pawła przed zapłaceniem okupu, nie wiedząc, że Emanuel właśnie otrzymał od strażnika niepokojącą informację o możliwej śmierci polskiego więźnia.

"Pierwsza miłość" odc. 4187 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują na rozwój dramatycznych wydarzeń w życiu ulubionych bohaterów. Najnowsze perypetie i zwroty akcji przyniesie kolejny odcinek popularnej produkcji, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. Z pewnością warto zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić kluczowych momentów w tej wciągającej historii. Emisja odcinka 4187 serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się w poniedziałek, 1 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

8

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

To niesamowite, jak od 2004 roku losy bohaterów "Pierwszej miłości" wciąż potrafią nas zaskakiwać i wzruszać. Śledzimy ich życie zawieszone między wielkomiejskim zgiełkiem Wrocławia a spokojem malowniczego Wadlewa. Serial ten to prawdziwy rollercoaster emocji – od romantycznych uniesień, przez komediowe perypetie, aż po mrożące krew w żyłach wątki sensacyjne. Twórcy nie boją się także poruszać ważnych kwestii społecznych, co sprawia, że produkcja od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. W serialu występują m.in.: