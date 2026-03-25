Pierwsza miłość, odcinek 4187: Artur stawia warunki porywaczom, nie wiedząc, że Paweł może już nie żyć - ZDJĘCIA

2026-03-25 7:53

W 4187. odcinku serialu „Pierwsza miłość” emocje sięgną zenitu! Podczas gdy Jurek będzie snuł plany zaręczynowe, Adrianna stanie przed decyzją, która może na zawsze odmienić ich wspólną przyszłość. Jednak prawdziwy dramat rozegra się w Kolumbii, gdzie do Artura dotrą przerażające wieści dotyczące Pawła. Czy na ratunek jest już za późno?

Trzej mężczyźni w barze, w tym Emanuel i strażnik, dowiadują się o możliwej śmierci Pawła w serialu „Pierwsza Miłość”. Zdjęcie ilustruje dramatyczne wydarzenia z Kolumbii, gdzie Artur próbuje ratować Pawła. Więcej o losach bohaterów przeczytasz na portalu Super Seriale.

Autor: Polsat

Emocje w serialu "Pierwsza miłość" znów sięgnęły zenitu, a ostatni odcinek dostarczył nam solidnej dawki zwrotów akcji i trudnych decyzji. Olek próbował znaleźć partnera dla Róży, jednak ta, pod wpływem rywalizacji z Kazanową, postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i sama zorganizowała sobie randkę. Równie burzliwie było u Kacpra i Marysi, których rozmowa o dziecku zakończyła się poważną kłótnią, gdy Marysia stanowczo oświadczyła, że nie chce kolejnej ciąży. Tymczasem Janek stanął przed zawodowym ultimatum, a Artur, zdobywszy pieniądze na wykupienie Pawła, podjął odważną decyzję o wylocie do Bogoty. Jakie konsekwencje przyniosą te wszystkie wydarzenia?

"Pierwsza miłość" odc. 4187 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Tomek i Jola będą usilnie próbowali odciążyć Kingę od opieki nad Miszelką. Niestety, ich dobre intencje przyniosą odwrotny skutek, gdyż kobieta poczuje się odsunięta, gdy odkryje prawdziwe powody ich zmartwienia. W tym samym czasie Jurek podejmie ważną życiową decyzję o zakupie działki, co jest częścią jego starannie przygotowywanego planu oświadczyn. Z kolei Adrianna stanie przed zawodowym dylematem – otrzyma propozycję awansu, która jednak wiąże się z koniecznością przeprowadzki do Kołobrzegu. Tymczasem w Kolumbii sytuacja staje się dramatyczna; Artur, który przybył na miejsce, stawia twarde warunki i chce zobaczyć Pawła przed zapłaceniem okupu, nie wiedząc, że Emanuel właśnie otrzymał od strażnika niepokojącą informację o możliwej śmierci polskiego więźnia.

"Pierwsza miłość" odc. 4187 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekują na rozwój dramatycznych wydarzeń w życiu ulubionych bohaterów. Najnowsze perypetie i zwroty akcji przyniesie kolejny odcinek popularnej produkcji, który zapowiada się niezwykle emocjonująco. Z pewnością warto zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić kluczowych momentów w tej wciągającej historii. Emisja odcinka 4187 serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się w poniedziałek, 1 kwietnia 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

Pierwsza miłość, odcinek 4187: Emanuel dowiaduje się od znajomego strażnika, że Paweł może już nie żyć
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

To niesamowite, jak od 2004 roku losy bohaterów "Pierwszej miłości" wciąż potrafią nas zaskakiwać i wzruszać. Śledzimy ich życie zawieszone między wielkomiejskim zgiełkiem Wrocławia a spokojem malowniczego Wadlewa. Serial ten to prawdziwy rollercoaster emocji – od romantycznych uniesień, przez komediowe perypetie, aż po mrożące krew w żyłach wątki sensacyjne. Twórcy nie boją się także poruszać ważnych kwestii społecznych, co sprawia, że produkcja od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. W serialu występują m.in.:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
  • Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
  • Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
  • Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
  • Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
  • Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
  • Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
  • Jan Bielski (jako Arczi)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

