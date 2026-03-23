Na Wspólnej znika z ramówki TVN. Jeden odcinek mniej w tygodniu

Dlaczego nie ma 4190 odcinka "Na Wspólnej" w poniedziałek, 6 kwietnia 2026 roku?

Widzowie "Na Wspólnej" będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo w poniedziałek 6.04.2026 roku o godzinie 20.15 w TVN nie zobaczą premierowego 4190 odcinka swojego ulubionego serialu. A to może dziwić tym bardziej, że w tym samym czasie konkurencyjna stacja TVP2 pokaże premierowy odcinek "Barw szczęścia", ale swoich pozostałych szlagierów - "M jak miłość" i "Na sygnale już nie! A zatem, skąd taka decyzja?

Otóż pojawił się ważny powód, wobec którego stacja TVN, tak samo jak TVP2, musiała tego dnia zmienić swoją ramówkę i usunąć z niej swój hitowy serial! A więc, czemu nie będzie wtedy 4190 odcinka "Na Wspólnej"i kiedy będzie można go obejrzeć?

Co TVN pokaże zamiast premierowego 4190 odcinka „Na Wspólnej”?

TVN nie pokaże premierowego 4190 odcinka „Na Wspólnej” w poniedziałek 6.04.2026 roku o 20.15 na swojej antenie z uwagi na Poniedziałek Wielkanocny. Tego dnia stacja zdecydowała się zmienić swoją ramówkę i już o godzinie 19.45 zaproponować widzom film przygodowy "Hrabia Monte Cristo", który potrwa aż do 23.30, a więc w czasie normalnej emisji "Na Wspólnej"! I w związku z tym nie będzie mowy o jego emisji!

Tak samo jak w przypadku "M jak miłość" czy "Na sygnale", bo i w tym przypadku stacja TVP2 postawiła na filmy! A TVN podzielił ich los i także zdecydował się na zmiany!

Kiedy będzie można zobaczyć 4190 odcinek „Na Wspólnej” w TVN?

Ale spokojnie, bo na szczęście na premierowy 4190 odcinek "Na Wspólnej" fani wcale nie będą musieli tak długo czekać! A to dlatego, że zobaczą go już we wtorek 7.04.2026 roku o stałej porze!

Jeśli jednak ktoś nie będzie chciał czekać i będzie chciał zobaczyć 4190 odcinek "Na Wspólnej" wcześniej, to będzie mógł to uczynić na platformie player.pl. Jednak za dostęp do niego będzie musiał zapłacić. A jeżeli nie będzie chciał tego czynić, to pozostanie mu czekać do normalnej emisji w TVN! A warto, bo emocji w nim nie zabraknie!

Tak samo jak i w kolejnych odcinkach "Na Wspólnej", które do końca tygodnia będą już emitowane bez żadnych zmian. A już od kolejnego poniedziałku wrócą do normalnej emisji przez cztery w dni w tygodniu od poniedziałku do czwartku. A zatem ta zmiana będzie wyłącznie jednorazowa z uwagi na święto!

