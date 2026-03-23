Na Wspólnej, odcinek 4186: Górska nosicielką gronkowca! Kamil martwi się o przyszłość oddziału - ZDJĘCIA

Ostatni odcinek serialu "Na Wspólnej" obfitował w dramatyczne zwroty akcji, mocno komplikując życie kilku bohaterów. Kłopoty nie ominęły Czerskiego, przeciwko któremu wszczęto postępowanie dyscyplinarne, na szczęście z pomocą przyszedł mu Zakościelny. Tymczasem Ola, przyjmując od Alana hojną darowiznę dla ich dziecka, nieświadomie wywołała furię u Mariusza, co zszokowało jego matkę. Równolegle rozgrywał się dramat w szpitalu, gdzie stan Antka gwałtownie się pogorszył, a także u Cieślików, których dom oblegali dziennikarze po tym, jak Damian zeznał, że padł ofiarą podstępu. W tle tych wydarzeń Krystyna musiała zmierzyć się z trudną rozmową z córką na temat postępującej demencji. Jak potoczą się dalsze losy postaci w obliczu tylu kryzysów?
"Na Wspólnej" odc. 4186 - streszczenie
Napięcie w związku Oli i Mariusza rośnie od samego rana, a ich kłótniom bacznie przygląda się matka Czerskiego. Mężczyzna przyznaje, że jego wybuchy gniewu są spowodowane zazdrością o kontakt żony z jej byłym partnerem. Sprawa przybiera na sile, gdy Otylia interweniuje i zjawia się u Zimińskich, domagając się, by przywołali córkę do porządku. W międzyczasie w szpitalu wybucha kolejny kryzys, gdy siostra Antka postanawia przenieść go do innej placówki. Na jaw wychodzi również szokująca prawda – to doktor Górska jest nosicielką gronkowca, co sprawia, że Kamil zaczyna poważnie martwić się o przyszłość całego oddziału. Równolegle Remek, przerażony perspektywą opieki nad Oliwką, szuka pomocy u matki, która wygłasza mu surowe kazanie na temat jego związku.
"Na Wspólnej" odc. 4186 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani z niecierpliwością wyczekujący dalszych losów bohaterów z ulicy Wspólnej już wkrótce poznają odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc zarówno nowe konflikty, jak i nieoczekiwane zwroty akcji w kluczowych wątkach. Warto zarezerwować sobie czas, aby na własne oczy przekonać się, jak potoczą się sprawy w życiu ulubionych postaci. Premierowa emisja 4186. odcinka serialu "Na Wspólnej" odbędzie się w poniedziałek, 30 marca 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.
"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada
"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, opowiadając historię przyjaciół, których losy splotły się jeszcze w domu dziecka. Ich obietnica wiecznej przyjaźni stała się fundamentem wspólnoty, która rozrosła się wokół domu przy tytułowej ulicy, daru od zmarłego przyjaciela. Przez lata śledzimy perypetie rodzin Brzozowskich, Hofferów i Ziębów, obserwując, jak ich relacje ewoluują, a więzi stają się silniejsze niż te oparte na pokrewieństwie. To opowieść o miłości, problemach i wsparciu, które udowadnia, że prawdziwa rodzina to ta, którą sami sobie wybieramy. Obsada tego serialu to m.in.:
- Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)
- Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)
- Grażyna Wolszczak (jako Barbara)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)
- Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)
- Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)
- Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)
- Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)
- Joanna Jabłczyńska (jako Marta)
- Sonia Mietielica (jako Anka)
- Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)
- Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)
- Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)
- Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)
- Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)