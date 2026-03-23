Na Wspólnej, odcinek 4186: Górska nosicielką gronkowca! Kamil martwi się o przyszłość oddziału - ZDJĘCIA

Ostatni odcinek serialu "Na Wspólnej" obfitował w dramatyczne zwroty akcji, mocno komplikując życie kilku bohaterów. Kłopoty nie ominęły Czerskiego, przeciwko któremu wszczęto postępowanie dyscyplinarne, na szczęście z pomocą przyszedł mu Zakościelny. Tymczasem Ola, przyjmując od Alana hojną darowiznę dla ich dziecka, nieświadomie wywołała furię u Mariusza, co zszokowało jego matkę. Równolegle rozgrywał się dramat w szpitalu, gdzie stan Antka gwałtownie się pogorszył, a także u Cieślików, których dom oblegali dziennikarze po tym, jak Damian zeznał, że padł ofiarą podstępu. W tle tych wydarzeń Krystyna musiała zmierzyć się z trudną rozmową z córką na temat postępującej demencji. Jak potoczą się dalsze losy postaci w obliczu tylu kryzysów?

"Na Wspólnej" odc. 4186 - streszczenie

Napięcie w związku Oli i Mariusza rośnie od samego rana, a ich kłótniom bacznie przygląda się matka Czerskiego. Mężczyzna przyznaje, że jego wybuchy gniewu są spowodowane zazdrością o kontakt żony z jej byłym partnerem. Sprawa przybiera na sile, gdy Otylia interweniuje i zjawia się u Zimińskich, domagając się, by przywołali córkę do porządku. W międzyczasie w szpitalu wybucha kolejny kryzys, gdy siostra Antka postanawia przenieść go do innej placówki. Na jaw wychodzi również szokująca prawda – to doktor Górska jest nosicielką gronkowca, co sprawia, że Kamil zaczyna poważnie martwić się o przyszłość całego oddziału. Równolegle Remek, przerażony perspektywą opieki nad Oliwką, szuka pomocy u matki, która wygłasza mu surowe kazanie na temat jego związku.

"Na Wspólnej" odc. 4186 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z niecierpliwością wyczekujący dalszych losów bohaterów z ulicy Wspólnej już wkrótce poznają odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc zarówno nowe konflikty, jak i nieoczekiwane zwroty akcji w kluczowych wątkach. Warto zarezerwować sobie czas, aby na własne oczy przekonać się, jak potoczą się sprawy w życiu ulubionych postaci. Premierowa emisja 4186. odcinka serialu "Na Wspólnej" odbędzie się w poniedziałek, 30 marca 2026 roku, o godzinie 20:15 na antenie stacji TVN.

"Na Wspólnej" - opis serialu i obsada

"Na Wspólnej" to serial, który od lat gości w sercach polskich widzów, opowiadając historię przyjaciół, których losy splotły się jeszcze w domu dziecka. Ich obietnica wiecznej przyjaźni stała się fundamentem wspólnoty, która rozrosła się wokół domu przy tytułowej ulicy, daru od zmarłego przyjaciela. Przez lata śledzimy perypetie rodzin Brzozowskich, Hofferów i Ziębów, obserwując, jak ich relacje ewoluują, a więzi stają się silniejsze niż te oparte na pokrewieństwie. To opowieść o miłości, problemach i wsparciu, które udowadnia, że prawdziwa rodzina to ta, którą sami sobie wybieramy. Obsada tego serialu to m.in.:

Mieczysław Hryniewicz (jako Włodzimierz Zięba)

Anna Korcz (jako Izabela Brzozowska)

Grażyna Wolszczak (jako Barbara)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Hoffer)

Jakub Wesołowski (jako Igor Nowak)

Waldemar Obłoza (jako Roman Hoffer)

Małgorzata Socha (jako Zuzanna Hoffer)

Renata Dancewicz (jako Weronika Roztocka)

Joanna Jabłczyńska (jako Marta)

Sonia Mietielica (jako Anka)

Grzegorz Gzyl (jako Marek Zimiński)

Marta Wierzbicka (jako Aleksandra Zimińska)

Piotr Cyrwus (jako Zdzisław Muszko)

Tomasz Piątkowski (jako Tomasz Adamski)

Zbigniew Suszyński (jako Przemysław Gwiazda)

35