Pierwsza miłość, odcinek 4189: Pierwsze spotkanie Artura z pobitym Pawłem w więzieniu. Poleci do Bogoty - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 4189 - piątek, 3.04.2026, o godz. 18 w Polsacie

Artur będzie podejrzewać, że informacje o życiu Pawła mogą być manipulacją. Aby mieć pewność, że to naprawdę jego dawny przyjaciel, zażąda twardego dowodu. Janek (Maciej Mikołajczyk), który nie opuści Bogoty, będzie miał poprosić Pawła o powtórzenie słów, które wypowiedział Arturowi dawno temu w szpitalu, gdy oddawał mu nerkę, tylko wtedy Artur uwierzy, że Paweł żyje.

Artur chce widzieć Pawła. Kulczycki poleci na spotkanie z Krzyżanowskim

Sytuacja Janka w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości" będzie co najmniej napięta. Szef postawi go przed ultimatum, albo zrobi reportaż o polskim więźniu i ujawni jego tożsamość, albo wróci do pierwotnego planu wywiadów. Janek będzie wiedział, że nie może wybrać żadnej z tych opcji. Tymczasem Artur przygotuje już pieniądze na wykup Pawła, jednak postanowi polecieć sam do Bogoty, bo chce zobaczyć przyjaciela na własne oczy, zanim zrobi cokolwiek więcej.

I tak oto w 4187 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Artur dołączy do Janka w Bogocie. Pieniądze będzie miał przygotowane, jednak nie zapłaci ani grosza, dopóki nie upewni się, że to faktycznie Paweł. Nadal nie będzie wiedział, że nie ma w tej sytuacji żadnej realnej kontroli nad Don Jose, czyli człowiekiem, od którego zależy życie Pawła. Emanuel, przewodnik Janka, otrzyma cynk od znajomego strażnika, że Polak może nie żyć…

Pierwsze spotkanie Artura ze skatowanym Pawłem w 4189 odcinku "Pierwszej miłości"

W końcu, w 4189 odcinku serialu "Pierwsza miłość", Artur i Janek uzyskają widzenie z Pawłem. Zastaną go w fatalnym stanie, skrajnie wycieńczonego i skatowanego. To wyraźny znak od Don Jose, z którym nie można bezkarnie zadzierać. Janek i Artur będą wiedzieć, że jeśli nie wymyślą szybko planu działania, sytuacja Pawła jeszcze się pogorszy. Spotkanie pokaże dramatyczne konsekwencje, jakie niesie życie w kolumbijskim więzieniu i jak wielka odpowiedzialność spadnie na mężczyzn, którzy chcą go ratować.