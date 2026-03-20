Na sygnale wylatuje z ramówki! Jeden dzień emisji mniej w tygodniu

Dlaczego nie ma 876 i 877 odcinków "Na sygnale" w poniedziałek, 6 kwietnia 2026 roku?

Widzowie "Na sygnale" będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo w poniedziałek 6.04.2026 roku o godzinie 21.55 i 22.25 w TVP2 nie zobaczą premierowych 876 i 877 odcinków swojego ulubionego serialu. Dokładnie tak samo jak fani "M jak miłość", ale nie "Barw szczęścia", bo oni jako jedyni tego dnia zobaczą premierowy odcinek swojej ukochanej produkcji.

A zatem, czemu "Barwy szczęścia" będzie leciały normalnie, a "Kulisy M jak miłość, samo "M jak miłość" i "Na sygnale" już nie? Otóż pojawił się ku temu ważny powód, dla którego Telewizja Polska musiała zmienić swoją ramówkę i tego dnia pozbyć się z niej aż dwóch kultowych produkcji! Jaki?

Co TVP2 pokaże zamiast premierowych 876 i 877 odcinków „Na sygnale”?

TVP2 nie pokaże premierowych 876 i 877 odcinków „Na sygnale” w poniedziałek 6.04.2026 roku o 21.55 i 22.25 na swojej antenie z uwagi na Poniedziałek Wielkanocny. Tego dnia stacja zdecydowała się zmienić swoją ramówkę i po emisji "Barw szczęścia" postawić na filmy.

Telewizja Polska w pierwszej kolejności puści dokument "Krzysztof Krawczyk - całe moje życie", który rozpocznie się o godzinie 20.40 i potrwa aż do 22.30, a więc w normalnym czasie pierwszego premierowego odcinka "Na sygnale".

Jednak tuż po nim TVP2 pokaże komedię romantyczną "Planeta singli", która rozpocznie się o 22.30 i potrwa aż do 0.55, a więc w czasie i drugiego premierowego odcinka, którego tego dnia także zabraknie.

Kiedy będzie można zobaczyć 876 i 877 odcinki "Na sygnale" w TVP2?

Ale spokojnie, bo na szczęście na premierowe 876 i 877 odcinki "Na sygnale" fani wcale nie będą musieli tak długo czekać! A to dlatego, że pierwszy z nich zobaczą już we wtorek 7.04.2026 roku o stałej porze. Z kolei drugi w środę 8.04.2026 o tej samej porze. A tuż po nim kolejny premierowy 878 odcinek!

Jeśli jednak ktoś nie będzie chciał czekać i będzie chciał zobaczyć 876 i 877 odcinki "Na sygnale" wcześniej, to będzie mógł to uczynić na platformie vod.tvp.pl. Jednak za dostęp do nich będzie musiał zapłacić. A jeżeli nie będzie chciał tego czynić, to pozostanie mu czekać do ich normalnej emisji w TVP2! A warto, bo emocji w nich nie zabraknie!

Tak samo jak i w kolejnych odcinkach "Na sygnale", które od kolejnego tygodnia od poniedziałku 13.04.2026 roku wrócą już do normalnej emisji i będą pojawiać się przez trzy dni w tygodniu. A zatem ta zmiana będzie wyłącznie jednorazowa z uwagi na święto!

10