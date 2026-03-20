M jak miłość znika z ramówki! Jeden odcinek mniej w tygodniu

Dlaczego nie ma 1923 odcinka "M jak miłość" w poniedziałek, 6 kwietnia 2026 roku?

Widzowie "M jak miłość" będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo w poniedziałek 6.04.2026 roku o godzinie 20.55 w TVP2 nie zobaczą premierowego 1923 odcinka swojego ulubionego serialu, a także poprzedzających go "Kulis M jak miłość". A to może dziwić tym bardziej, że lecące bezpośrednio wcześniej "Barwy szczęścia" pojawią się normalnie z premierowym odcinkiem. A zatem, czemu nie będzie tak w przypadku "M jak miłość"?

Otóż pojawił się ważny powód, wobec którego Telewizja Polska musiała zmienić swoją ramówkę i tego dnia pozbyć się z niej uwielbianego serialu Polaków! Ale jaki?

Co TVP2 pokaże zamiast premierowego 1923 odcinka „M jak miłość”?

TVP2 nie pokaże premierowego 1923 odcinka „M jak miłość” w poniedziałek 6.04.2026 roku o 20.55 na swojej antenie z uwagi na Poniedziałek Wielkanocny. Tego dnia stacja zdecydowała się zmienić swoją ramówkę i po "Barwach szczęścia" pokazać film dokumentalny "Krzysztof Krawczyk - całe moje życie", który rozpocznie się o godzinie 20.40, a więc w czasie normalnej emisji "Kulis M jak miłość". A potrwa aż do 22.30, a więc i w czasie "M jak miłość", które tego dnia musiało ustąpić miejsca innej produkcji!

Tym bardziej, że bezpośrednio po nim o godzinie 22.30 TVP2 pokaże kolejny film, ale tym razem już komedię romantyczną "Planeta singli", która potrwa aż do 0.55, a więc i wtedy nie będzie mowy nie tylko o premierowym odcinku "M jak miłość", ale także dwóch odsłonach "Na sygnale".

Kiedy będzie można zobaczyć 1923 odcinek „M jak miłość” w TVP2?

Ale spokojnie, bo na szczęście na premierowy 1923 odcinek "M jak miłość" fani wcale nie będą musieli tak długo czekać! A to dlatego, że zobaczą go już we wtorek 7.04.2026 roku o stałej porze, podobnie jak poprzedzające je "Kulisy M jak miłość" czy następuje po nim "Na sygnale".

Jeśli jednak ktoś nie będzie chciał czekać i będzie chciał zobaczyć 1923 odcinek "M jak miłość" wcześniej, to będzie mógł to uczynić na platformie vod.tvp.pl. Jednak za dostęp do niego będzie musiał zapłacić. A jeżeli nie będzie chciał tego czynić, to pozostanie mu czekać do normalnej emisji w TVP2! A warto, bo emocji w nim nie zabraknie!

Tak samo jak i w kolejnych odcinkach "M jak miłość", które od kolejnego tygodnia od poniedziałku 13.04.2026 roku wrócą już do normalnej emisji i będą pojawiać się przez dwa dni w tygodniu. A zatem ta zmiana będzie wyłącznie jednorazowa z uwagi na święto!

