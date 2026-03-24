Pierwsza miłość, odcinek 4182: Paweł rozpozna Kingę na zdjęciu! Powie Jankowi kim jest? - ZDJĘCIA

Spis treści
Ostatnie wydarzenia w serialu "Pierwsza miłość" z pewnością nie pozwoliły fanom na nudę, przynosząc zarówno domowe rewolucje, jak i miłosne zawirowania. U Żukowskich trwała przeprowadzka, podczas której Jolka od razu zaprowadziła nowe porządki, co nieco przytłoczyło Tomka. Tymczasem Artur podjął próbę naprawienia swojej relacji z Dorotą, jednak jej odpowiedź mocno go zaskoczyła, a na domiar złego Stasia oświadczyła, że woli wrócić do matki. Nie mniej działo się w odległej Bogocie, gdzie Janek podczas pracy nad reportażem o więzieniu La Corona wpadł na trop, który może odmienić cały jego materiał. Bohaterowie stanęli przed nowymi wyzwaniami, więc czego możemy spodziewać się tym razem?
"Pierwsza miłość" odc. 4182 - streszczenie
Maurycy i Lucynka przeżywają ciężkie chwile, zmagając się z niepowodzeniem w próbach powiększenia rodziny. W poszukiwaniu wsparcia, Maurycy decyduje się na konsultację z renomowanym położnikiem, licząc na fachową pomoc. W tym samym czasie Lucynka niespodziewanie znajduje pocieszenie w rozmowie z jedną ze swoich klientek, która wykazuje się dużą empatią. Równolegle, Tomek z pełnym zaangażowaniem podchodzi do swojej przyszłej roli ojczyma, dbając o bezpieczeństwo w mieszkaniu i starannie planując nowy podział domowych obowiązków. Tymczasem Janek ponownie odwiedza więzienie La Corona, aby zrealizować wywiad z osadzonym tam Polakiem, jednak ten odmawia współpracy i milczy aż do momentu, gdy na ekranie telefonu dziennikarza zauważa fotografię Kingi.
"Pierwsza miłość" odc. 4182 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani z niecierpliwością wyczekują na kolejny, pełen emocji epizod ulubionego serialu. Nowe perypetie bohaterów z Wrocławia i Wadlewa z pewnością dostarczą wielu wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Aby nie przegapić nadchodzących wydarzeń, warto zanotować sobie datę premiery. Najnowszy, 4182. odcinek "Pierwszej miłości" zostanie wyemitowany w środę, 25 marca 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada
"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od 2004 roku niezmiennie przyciąga widzów przed ekrany. Historia Marysi, Kingi i ich przyjaciół, rozgrywająca się we Wrocławiu i malowniczym Wadlewie, to mieszanka romantycznych uniesień, życiowych dramatów, ale także wątków sensacyjnych i komediowych. Twórcy serialu nie boją się poruszać trudnych tematów społecznych, dzięki czemu losy bohaterów stają się jeszcze bliższe naszym sercom. W serialu występują między innymi:
- Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
- Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
- Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
- Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
- Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
- Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
- Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
- Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
- Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
- Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
- Jan Bielski (jako Arczi)
- Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
- Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
- Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
- Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
- Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)