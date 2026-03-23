Pierwsza miłość, odcinek 4185: Angelika zostaje bez dachu nad głową. Filip składa jej nieoczekiwaną propozycję - ZDJĘCIA

Fani serialu "Pierwsza miłość" z pewnością nie mogli narzekać na nudę, bo ostatni odcinek obfitował w dramatyczne zwroty akcji. Wiara Julki w to, że jej ojciec żyje, stawała się coraz silniejsza, podczas gdy Marysia musiała stawić czoła skomplikowanym uczuciom związanym z Pawłem. Nawet wsparcie ze strony Kacpra okazało się niewystarczające, gdy jedno zdjęcie na nowo otworzyło rozdział zapomnianych tajemnic. Równolegle Radek rozważał przełomową propozycję zawodową od Grażyny, mierząc się jednocześnie z trudnym przypadkiem medycznym. Największe napięcie towarzyszyło jednak Jankowi, który otrzymał żądanie zapłaty pół miliona dolarów za uwolnienie Polaka, a gdy zlecono pobicie więźnia, jego zdjęcie trafiło w ręce Artura. Poprzedni epizod zostawił nas z wieloma pytaniami i w ogromnym napięciu.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

"Pierwsza miłość" odc. 4185 - streszczenie

Janek staje przed trudnym zadaniem – musi udowodnić Arturowi, że jego stary przyjaciel wciąż żyje. Kluczem do tego ma być informacja, którą Paweł przekazał mu w szpitalu tuż przed operacją oddania nerki. Tymczasem Alan ukrywa przed bliskimi fakt utraty pracy w planetarium, jednak jego tajemnica wychodzi na jaw podczas wizyty Mikołaja i Kostka. Z niezręcznej sytuacji wybawia go Kalina, która odnajduje wspólny język z Mikołajem. W innym miejscu Angelika, po opuszczeniu kliniki, napotyka na problemy mieszkaniowe - pokój, na który liczyła, został już wynajęty, co skłania Filipa do złożenia jej propozycji wspólnego zamieszkania.

"Pierwsza miłość" odc. 4185 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z niecierpliwością wyczekują na rozwój wydarzeń w życiu swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc odpowiedzi na niektóre pytania i stawiając nowe wyzwania przed postaciami. Z pewnością warto zarezerwować sobie czas, aby śledzić ich dalsze losy. Premierowa emisja 4185 odcinka serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się w poniedziałek, 30 marca 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie serialowej, który od 2004 roku niezmiennie gości na naszych ekranach. Widzowie z zapartym tchem śledzą perypetie mieszkańców Wrocławia i malowniczego Wadlewa, gdzie miłosne uniesienia przeplatają się z dramatycznymi zwrotami akcji. Produkcja zręcznie łączy wątki obyczajowe z elementami komedii, sensacji, a nawet kryminału, nie bojąc się poruszać ważnych kwestii społecznych. To właśnie ta różnorodność sprawia, że serial od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. W serialu występują m.in.:

Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)

Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)

Karol Strasburger (jako Karol Weksler)

Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)

Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)

Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)

Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)

Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)

Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)

Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)

Jan Bielski (jako Arczi)

Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)

Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)

Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)

Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)

Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)