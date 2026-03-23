Pierwsza miłość, odcinek 4185: Angelika zostaje bez dachu nad głową. Filip składa jej nieoczekiwaną propozycję - ZDJĘCIA

Redakcja se.pl
2026-03-23 8:25

Nadchodzi 4185. odcinek serialu „Pierwsza miłość”, a w nim prawdziwy rollercoaster emocji dla Waszych ulubionych bohaterów! Janek stanie przed trudnym zadaniem, od którego wiele zależy, a wielka tajemnica Alana w końcu może ujrzeć światło dzienne. To jednak nie koniec dramatów – przekonajcie się, jaką zaskakującą propozycję otrzyma Angelika, która znalazła się w nie lada kłopotach.

Fani serialu "Pierwsza miłość" z pewnością nie mogli narzekać na nudę, bo ostatni odcinek obfitował w dramatyczne zwroty akcji. Wiara Julki w to, że jej ojciec żyje, stawała się coraz silniejsza, podczas gdy Marysia musiała stawić czoła skomplikowanym uczuciom związanym z Pawłem. Nawet wsparcie ze strony Kacpra okazało się niewystarczające, gdy jedno zdjęcie na nowo otworzyło rozdział zapomnianych tajemnic. Równolegle Radek rozważał przełomową propozycję zawodową od Grażyny, mierząc się jednocześnie z trudnym przypadkiem medycznym. Największe napięcie towarzyszyło jednak Jankowi, który otrzymał żądanie zapłaty pół miliona dolarów za uwolnienie Polaka, a gdy zlecono pobicie więźnia, jego zdjęcie trafiło w ręce Artura. Poprzedni epizod zostawił nas z wieloma pytaniami i w ogromnym napięciu.

"Pierwsza miłość" odc. 4185 - streszczenie

Janek staje przed trudnym zadaniem – musi udowodnić Arturowi, że jego stary przyjaciel wciąż żyje. Kluczem do tego ma być informacja, którą Paweł przekazał mu w szpitalu tuż przed operacją oddania nerki. Tymczasem Alan ukrywa przed bliskimi fakt utraty pracy w planetarium, jednak jego tajemnica wychodzi na jaw podczas wizyty Mikołaja i Kostka. Z niezręcznej sytuacji wybawia go Kalina, która odnajduje wspólny język z Mikołajem. W innym miejscu Angelika, po opuszczeniu kliniki, napotyka na problemy mieszkaniowe - pokój, na który liczyła, został już wynajęty, co skłania Filipa do złożenia jej propozycji wspólnego zamieszkania.

"Pierwsza miłość" odc. 4185 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z niecierpliwością wyczekują na rozwój wydarzeń w życiu swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc odpowiedzi na niektóre pytania i stawiając nowe wyzwania przed postaciami. Z pewnością warto zarezerwować sobie czas, aby śledzić ich dalsze losy. Premierowa emisja 4185 odcinka serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się w poniedziałek, 30 marca 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

Polecany artykuł:

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie serialowej, który od 2004 roku niezmiennie gości na naszych ekranach. Widzowie z zapartym tchem śledzą perypetie mieszkańców Wrocławia i malowniczego Wadlewa, gdzie miłosne uniesienia przeplatają się z dramatycznymi zwrotami akcji. Produkcja zręcznie łączy wątki obyczajowe z elementami komedii, sensacji, a nawet kryminału, nie bojąc się poruszać ważnych kwestii społecznych. To właśnie ta różnorodność sprawia, że serial od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. W serialu występują m.in.:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
  • Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
  • Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
  • Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
  • Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
  • Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
  • Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
  • Jan Bielski (jako Arczi)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)
Galeria zdjęć 9