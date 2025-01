Pierwsza miłość, odcinek 3938: Mateusz zabije księdza Bruna? Zrobi z nim to samo, co z Martą - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Pierwsza miłość" odcinek 3938 - czwartek, 23.01.2025, o godz. 18 w Polsacie

Zabójstwo księdza Bruna w 3938 odcinku "Pierwszej miłości" będzie częścią okrutnego planu zemsty Mateusza Stika na Marcie i Emilce (Anna Ilczuk)! Nadal nieuchwytny i bezkarny psychol coraz lepiej będzie się bawił drwiąc nie tylko z policji, ale także ze swoich dawnych ofiar. Trudno będzie zgadnąć następny ruch bezwzględnego mordercy, w którego chorym umyśle jest tylko miejsce dla zbrodni.

W 3938 odcinku "Pierwszej miłości" Mateusz wywiezie księdza Bruna do chatki pod Jasłem

Po odkryciu śladów krwi w ostatniej kryjówce Mateusza, na zapleczu sklepu dziecięcego, gdzie zwabił Emilkę i Kingę (Aleksandra Zienkiewicz) oraz tajemniczym zaginięciu księdza Bruna dla Marty stanie się jasne, że jej przyjaciel wpadł w zasadzkę Stika. Rozpocznie się dramatyczny wyścig z czasem, by uratować porwanego kapłana z rąk zabójcy. Mateusz ucieknie w dobrze znane miejsce, gdzie dwa lata temu rozegrał się horror.

W 3938 odcinku "Pierwszej miłości" Marta z Arkiem (Dariusz Wieteska) ruszą w pogoń za Mateuszem. Mimo że pilnujący jej policjanci będą przeciwni mieszaniu się w śledztwo. Nieudolna policja już nie raz udowodniła, że nie ma szans z Mateuszem, że psychopata jest znacznie sprytniejsza, więc teraz to Marta weźmie sprawy w swoje ręce.

Porwany ksiądz Bruno w 3938 odcinku "Pierwszej miłości" uwięziony w piwnicy

Tropy za Mateuszem w 3938 odcinku "Pierwszej miłości" zaprowadzą ją do małej chatki pod Jasłem. Tej samej, w której Marta i Emilka przeżyły kiedyś piekło. Porwany ksiądz Bruno, którego Stik zwiąże i uwięzi w piwnicy, będzie zdany na łaskę szaleńca. Podczas pościgu za Mateuszem przerażona Marta zacznie kreślić w głowie scenariusze, co psychol może zrobić jej przyjacielowi, jaki potworny los czeka Bruna. Będzie zdeterminowana, by do tego nie dopuścić.

Czy Marta i Arek uratują księdza Bruna w 3939 odcinku "Pierwszej miłości"?

Dopiero w 3939 odcinku "Pierwszej miłości" Marta i Arek dotrą do kryjówki Mateusza, w której będzie też bestialsko pobity ksiądz Bruno. To, co tam zobaczą, okaże się bardziej szokujące niż mogliby przypuszczać! Do końca nie będzie pewności, czy przyjaciel Marty jest ofiarą czy też wspólnikiem Mateusza...

