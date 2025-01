Pierwsza miłość, odcinek 3937: Mateusz znów ucieknie! Marta odkryje, że psychopata Stik porwał księdza Bruna - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Pierwsza miłość, odcinek 3935: Psychol Mateusz doprowadzi do tragedii? Przerażające znalezisko Piotrka w mieszkaniu Leny - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3937 - środa, 22.01.2025, o godz. 18 w Polsacie

Ksiądz Bruno w 3937 odcinku "Pierwszej miłości" wpadnie w pułapkę Mateusza Stika! Jak dojdzie do tego, że w mrocznej kryjówce na zapleczu sklepu, gdzie psychopatyczny morderca przygotował narzędzia zbrodni, znajdzie się właśnie przyjaciel Marty? To już pewne, że Emilka i ciężarna Kinga nie spotkają Mateusza w sklepie, bo Stik zdąży uciec.

Ale Bartek (Rafał Kwietniewski), który już w 3936 odcinku "Pierwszej miłości" przybędzie na ratunek kobietom zastanie makabryczny widok! Wszędzie będą ślady krwi. Znajdzie też młotek, linę i taśmę, którymi Mateusz posłuży się do ataku na księdza Bruna. Tylko pytanie brzmi, jak między ucieczką Emilki i Kingi ze sklepu, a przybyciem Bartka psychol Stik zdąży dopaść kapłana, z którym zaprzyjaźniła się Marta, który już wpadł na jego trop?

Mateusz w 3937 odcinku "Pierwszej miłości" ściągnie księdza Bruna do swojej pułapki

Już w 3937 odcinku "Pierwszej miłości" okaże się, jak Mateusz ściągnie księdza Bruna do swojej pułapki. Wiele wskazuje na to, że przyjaciel Marty znajdzie się tam w momencie, gdy będzie chciał dopaść Stika! Niestety policja jak zawsze będzie bezradna i o krok za psychopatą.

Nie dość, że w 3937 odcinku "Pierwszej miłości" Mateusz znów przechytrzy policjantów, ucieknie przed Piotrkiem Majczykiem (Michał Mikołajczak) i Hubertem (Rafał Szałajko), to jeszcze uda mu się wyjechać z Wrocławia z porwanym, związanym i bestialsko pobitym księdzem!

To Marta w 3937 odcinku "Pierwszej miłości" dokona przerażającego odkrycia, że ksiądz Bruno to kolejna ofiara Mateusza, że teraz jego Stik będzie chciał zabić. Zamordował swoją kochankę Lenę (Katarzyna Łochowska), ale to jeszcze nie koniec jego mrocznego dzieła zemsty przeciwko Marcie i Emilce! W trudnych chwilach wystraszoną Martę będzie wspierał Arek (Dariusz Wieteska).

Czy ksiądz Bruno w zginie w 3937 odcinku "Pierwszej miłości"?

Życie księdza Bruna w 3937 odcinku "Pierwszej miłości" będzie w rękach Mateusza, który zgotuje duchownemu prawdziwe piekło. Chociaż policja ruszy w pości za Stikiem, to ruszą za nim także Marta i Arek. Tropy zaprowadzą ich do małej chatki pod Jasłem. Tej samej, w której Mateusz kiedyś więził i katował Martę.

Pierwsza miłość ZWIASTUN. Lena kolejną ofiarą Mateusza! Emilka i Kinga w pułapce psychopaty Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.