Pierwsza miłość, odcinek 4186: Artur zdobywa pieniądze na wykup przyjaciela. Leci do Bogoty na bezpośrednią konfrontację - ZDJĘCIA

Wrocławscy bohaterowie nie zwalniają tempa, a ostatni odcinek serialu "Pierwsza miłość" dostarczył nam kolejnej dawki emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Janek stanął przed trudnym zadaniem, musząc zdobyć dowód dla Artura, że jego przyjaciel wciąż żyje. Alan z kolei próbował ukryć fakt utraty pracy, jednak prawda wyszła na jaw podczas wizyty Mikołaja i Kostka, a całą niezręczną sytuację zręcznie załagodziła Kalina. Spore kłopoty miała również Angelika, która po opuszczeniu kliniki nie miała dokąd pójść. Na szczęście z pomocą przyszedł jej Filip, oferując wspólne mieszkanie. Po takich zawirowaniach pozostaje pytanie, co jeszcze los przygotował dla mieszkańców Wrocławia.

"Pierwsza miłość" odc. 4186 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Olek intensywnie próbuje znaleźć dla Róży odpowiedniego partnera, mając nadzieję, że nowy mężczyzna odwróci jej uwagę od bieżących problemów. Jednak Róża, podjudzana rywalizacją z Kazanową, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i sama umawia się na randkę. Tymczasem w związku Kacpra i Marysi dochodzi do poważnego spięcia na tle potomstwa, które kończy się awanturą. Kobieta kategorycznie oświadcza, że nie zamierza ponownie zachodzić w ciążę. Równolegle Janek staje przed trudnym zawodowym wyborem postawionym przez szefa: albo zdemaskuje tożsamość polskiego więźnia i przygotuje o nim materiał, albo porzuci ten temat i rozliczy się z kosztów delegacji. W tym samym czasie Artur, po zdobyciu pieniędzy na wykupienie Pawła, decyduje się na desperacki krok i leci do Bogoty, by osobiście skonfrontować się z przyjacielem.

"Pierwsza miłość" odc. 4186 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością czekają, by zobaczyć, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych bohaterów. Nadchodzące wydarzenia zapowiadają wiele emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, które na długo pozostaną w pamięci widzów. Warto więc zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić kluczowych momentów w życiu postaci z Wrocławia i Wadlewa. Premierowa emisja 4186. odcinka serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się we wtorek, 31 marca 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który od 2004 roku niezmiennie przyciąga przed telewizory rzesze wiernych fanów. Akcja rozgrywająca się we Wrocławiu i w urokliwym Wadlewie splata losy bohaterów, którzy mierzą się z miłosnymi uniesieniami, zdradami, a także problemami dnia codziennego. Produkcja umiejętnie łączy wątki obyczajowe z elementami komedii, sensacji, a nawet kryminału, poruszając przy tym ważne tematy społeczne. To właśnie ta różnorodność sprawia, że od lat z zapartym tchem śledzimy historię Marysi, Kingi i ich przyjaciół. W serialu występują m.in.: