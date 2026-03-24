Pierwsza miłość, odcinek 4186: Artur zdobywa pieniądze na wykup przyjaciela. Leci do Bogoty na bezpośrednią konfrontację - ZDJĘCIA

Redakcja se.pl
2026-03-24 8:23

Nadchodzący 4186. odcinek serialu „Pierwsza miłość” przyniesie prawdziwy rollercoaster emocji! Podczas gdy marzenia Kacpra o powiększeniu rodziny legną w gruzach po ostrej kłótni z Marysią, Artur zdecyduje się na ryzykowny krok. Mając pieniądze na wykupienie przyjaciela, wyrusza w podróż do Bogoty, by osobiście stanąć z nim twarzą w twarz. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się u Waszych ulubionych bohaterów!

Mężczyzna w niebieskiej koszuli kuca przed mężczyzną z długimi włosami w czerwoną kratę, trzymając jego twarz w dłoniach, obok w tle widać ciemną postać. To scena pełna emocji z odcinka serialu Pierwsza miłość, o którym więcej przeczytasz na portalu Super Seriale.

Autor: Polsat Mężczyzna w niebieskiej koszuli kuca przed mężczyzną z długimi włosami w czerwoną kratę, trzymając jego twarz w dłoniach, obok w tle widać ciemną postać. To scena pełna emocji z odcinka serialu "Pierwsza miłość", o którym więcej przeczytasz na portalu Super Seriale.

Wrocławscy bohaterowie nie zwalniają tempa, a ostatni odcinek serialu "Pierwsza miłość" dostarczył nam kolejnej dawki emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Janek stanął przed trudnym zadaniem, musząc zdobyć dowód dla Artura, że jego przyjaciel wciąż żyje. Alan z kolei próbował ukryć fakt utraty pracy, jednak prawda wyszła na jaw podczas wizyty Mikołaja i Kostka, a całą niezręczną sytuację zręcznie załagodziła Kalina. Spore kłopoty miała również Angelika, która po opuszczeniu kliniki nie miała dokąd pójść. Na szczęście z pomocą przyszedł jej Filip, oferując wspólne mieszkanie. Po takich zawirowaniach pozostaje pytanie, co jeszcze los przygotował dla mieszkańców Wrocławia.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Pierwsza miłość" odc. 4186 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Olek intensywnie próbuje znaleźć dla Róży odpowiedniego partnera, mając nadzieję, że nowy mężczyzna odwróci jej uwagę od bieżących problemów. Jednak Róża, podjudzana rywalizacją z Kazanową, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i sama umawia się na randkę. Tymczasem w związku Kacpra i Marysi dochodzi do poważnego spięcia na tle potomstwa, które kończy się awanturą. Kobieta kategorycznie oświadcza, że nie zamierza ponownie zachodzić w ciążę. Równolegle Janek staje przed trudnym zawodowym wyborem postawionym przez szefa: albo zdemaskuje tożsamość polskiego więźnia i przygotuje o nim materiał, albo porzuci ten temat i rozliczy się z kosztów delegacji. W tym samym czasie Artur, po zdobyciu pieniędzy na wykupienie Pawła, decyduje się na desperacki krok i leci do Bogoty, by osobiście skonfrontować się z przyjacielem.

"Pierwsza miłość" odc. 4186 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością z niecierpliwością czekają, by zobaczyć, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych bohaterów. Nadchodzące wydarzenia zapowiadają wiele emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, które na długo pozostaną w pamięci widzów. Warto więc zarezerwować sobie czas, aby nie przegapić kluczowych momentów w życiu postaci z Wrocławia i Wadlewa. Premierowa emisja 4186. odcinka serialu "Pierwsza miłość" odbędzie się we wtorek, 31 marca 2026 roku, o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

Pierwsza miłość odc. 4185-4189. Co wydarzy się od 30 marca do 3 kwietnia?
"Pierwsza miłość" - opis serialu i obsada

"Pierwsza miłość" to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który od 2004 roku niezmiennie przyciąga przed telewizory rzesze wiernych fanów. Akcja rozgrywająca się we Wrocławiu i w urokliwym Wadlewie splata losy bohaterów, którzy mierzą się z miłosnymi uniesieniami, zdradami, a także problemami dnia codziennego. Produkcja umiejętnie łączy wątki obyczajowe z elementami komedii, sensacji, a nawet kryminału, poruszając przy tym ważne tematy społeczne. To właśnie ta różnorodność sprawia, że od lat z zapartym tchem śledzimy historię Marysi, Kingi i ich przyjaciół. W serialu występują m.in.:

  • Grażyna Wolszczak (jako Grażyna Weksler)
  • Ewa Gawryluk (jako Ewa Weksler)
  • Karol Strasburger (jako Karol Weksler)
  • Małgorzata Klara (jako Irena Raczek)
  • Łukasz Płoszajski (jako Artur Kulczycki)
  • Paweł Okoński (jako Marian Śmiałek)
  • Maciej Tomaszewski (jako Marek Żukowski)
  • Maria Pakulnis (jako Aneta Pałkowska)
  • Grażyna Zielińska (jako Celina Kłosek)
  • Marcin Sztabiński (jako Sylwester Kulas)
  • Jan Bielski (jako Arczi)
  • Michał Mikołajczak (jako Piotr Majczyk)
  • Maciej Mikołajczyk (jako Jan Stańczuk)
  • Magdalena Wróbel (jako Dorota Marska)
  • Barbara Lubos (jako Celina Wyrwo)
  • Piotr Cyrwus (jako Kazimierz Wąs)

Polecany artykuł:

Pierwsza miłość, odcinek 4189: Pierwsze spotkanie Artura z pobitym Pawłem w wię…