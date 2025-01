Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 3947: Skandal w klinice Grażyny! Placówka zostanie zamknięta przez oskarżenia pacjentki?

W 3947 odcinku serialu "Pierwsza miłość" w klinice Grażyny (Grażyna Wolszczak) wybuchnie skandal, który może doprowadzić do zamknięcia placówki! Ujawniamy jako pierwsi, że pojawi się pacjentka oskarżająca lekarzy o okaleczenie jej córki. Podczas operacji miało dojść do usunięcia zdrowej nerki! Marysia (Aneta Zając), zszokowana tymi zarzutami, postanowi przeprowadzić własne śledztwo, by odkryć prawdę. Czy klinika Grażyny rzeczywiście dopuści się tak fatalnego błędu? Czy placówka w 3947 odcinku serialu "Pierwsza miłość" zostanie zamknięta przez oskarżenia pacjentki? Koniecznie poznaj więcej szczegółów.