Pierwsza miłość, odcinek 3942: Lusia śmiertelnie chora? Dziewczynka trafi do kliniki w dramatycznych okolicznościach

Dramat w 3942 odcinku serialu "Pierwsza miłość”! Czy Lusia (Kaja Ośnicka) może okazać się śmiertelnie chora? Wszystko wskazuje na to, że wydarzenia w tym odcinku będą pełne napięcia i emocji. Lucynka (Delfina Wilkońska) w pośpiesznym tempie zdecyduje się zabrać dziewczynkę do kliniki, gdy zauważy niepokojące objawy u swojej podopiecznej. Zdradzamy, że w 3942 odcinku serialu "Pierwsza miłość" lekarzem dyżurnym okaże się Maja (Julia Kamińska), która zrobi wszystko, by zdobyć sympatię przybranej córki Maurycego (Dawid Dziarkowski). Jak zakończy się ten dramatyczny dzień dla Lusi? Czy będziemy świadkami tragedii? Koniecznie poznaj więcej szczegółów już teraz.