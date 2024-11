Pierwsza miłość, odcinek 3911: Kinga też będzie w ciąży, tak jak Lilka?! Pozna szokującą diagnozę w gabinecie lekarskim - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3911 - wtorek, 10.12.2024, o godz. 18 w Polsacie

Co dolega Kindze z "Pierwszej miłości"? Czy wizyta u lekarza oznacza ciężę?! Ukochana Janka zacznie zauważać dziwne zmiany w organizmie. Janek zaobserwuje u żony zawroty głowy i nie tylko. Od razu weźmie sprawę na poważnie, bo przecież Kinga nie tak dawno stoczyła walkę z nowotworem. Przypomnijmy, że Żukowska wygrała z rakiem piersi, co skutkowało wielkim osłabieniem organizmu chemioterapią i wszelkimi sposobami ratowania jej zdrowia oraz życia. Droga do wyzdrowienia była długa i kręta, a także wykańczająca fizycznie. Na szczęście bliscy Kingi stanęli w tamtym okresie na wysokości zadania, a koniec końców terapia okazała się skuteczna. Kinga pokonała nowotwór.

Przerażona Kinga wyląduje u lekarza w 3911 odcinku "Pierwszej miłości"

Zakochani zdecydują się zasięgnąć porady specjalisty. Nie ma co bagatelizować najmniejszej nieprawidłowości dotyczącej zdrowia kobiety. Z takiego założenia wyjdą Kinga z Jankiem, którzy już w 3911 odcinku "Pierwszej miłości" wybiorą się na wizytę do lekarza. To, co tam usłyszą, może wiele zmienić.

Diagnoza Kingi. Będzie w ciąży, tak jak Lilka?

Przypomnijmy, że w życiu Janka wiele się dzieje, czego Kinga nie jest za bardzo świadoma. "Skok w bok" z Lilką (Klaudia Sokołowska" to poważny błąd. Kobieta zaszła w ciążę, ale Janek nadal nie wie, jak to wszystko pogodzić. Przecież kiedy Kinga poznałaby prawdę, jego związek prawdopodobnie nie przetrwa.

Czy to możliwe, że Kinga w 3911 odcinku "Pierwszej miłości" usłyszy, że jej dziwne dolegliwości mają związek z ciążą? A może scenarzyści "Pierwszej miłości" szykują powrót choroby nowotworowe tej bohaterki? Wszystko niebawem stanie się jasne. Widzów czeka duża niespodzianka. Nie wiadomo jednak, czy pozytywna.