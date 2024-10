Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 3880: Tragiczne skutki imprezy u Anki i Białego! Przez Alana dojdzie do rękoczynów

W 3880 odcinku "Pierwszej miłości" Alan (Alan Andersz) niespodziewanie zjawi się na imprezie organizowanej przez Ankę (Anna Pentz) i Białego (Igor Paszczyk), co z pozoru niewinną zabawę przemieni w prawdziwą katastrofę! Jego niekontrolowane zachowanie wywoła narastającą spiralę napięcia i konfliktów, która skończy się tragicznie. Zdradzamy, że Brat Oskara (Filip Gurłacz) nie wytrzyma i dojdzie do rękoczynów, co zburzy nie tylko atmosferę spotkania, ale wpłynie na przyszłość relacji sąsiadów! Co dokładnie się wydarzy w 3880 odcinku "Pierwszej miłości"? Poznaj szczegóły już teraz!