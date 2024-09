Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 3869: Piotrek zostanie porwany! Szalony Reterski będzie znęcać się nad kochankiem Melki - ZDJĘCIA

W 3869 odcinku "Pierwszej miłości" Piotrek (Michał Mikołajczak) stanie w obliczu śmiertelnego zagrożenia, gdy zostanie porwany przez szalonego i niebezpiecznego Reterskiego (Stefan Pawłowski) Mąż Melki (Ewa Jakubowicz) nie cofnie się przed niczym, by zemścić się na kochanku żony. Co gorsza, Reterski nie ograniczy się tylko do porwania – czeka nas brutalna scena znęcania się nad Piotrkiem. W 3869 odcinku "Pierwszej miłości" dramatyczna walka o życie Piotrka i Melki stanie się głównym tematem. Koniecznie obejrzyj naszą GALERIĘ ZDJĘĆ i już teraz poznaj szczegóły tej historii!