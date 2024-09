Pierwsza miłość, odcinek 3865: Brat Oskara zakochany w Ani! Tylko ona może uratować Alana - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3865 - czwartek, 3.10.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3865 odcinku "Pierwszej miłości" Alan nie powstrzyma się przed głupimi, ryzykownymi decyzjami. Oskar zauważy zapędy brata do używek. Problemy chłopaka skończą się braniem narkotyków... Mąż Kaliny (Magdalena Wieczorek) wcale nie pochwali zachowania Alana, ale podskórnie wyczuje, że za jego postępowaniem musi kryć się coś o wiele większego... O co w tym wszystkim chodzi?

Alan zakochany w Ani!

Jedną z osób, przed którą Alan chce mieć dobry wizerunek jest Ania. Córka Laury wpadnie bratu Oskara w oko i może nawet można mówić o prawdziwym uczuciu... Alan nie pokaże się jednak z dobrej strony, bo Ania przyłapie go w 3865 odcinku "Pierwszej miłości" na braniu narkotyków!

Alan bardzo speszy się w sytuacji, w której zastanie go dziewczyna. Od razu przystąpi do tłumaczeń, wybielania swojego zachowania i próby zamaskowania niezbyt pochlebnej ucieczki od problemów. Co na to Ania?

Ania będzie z Alanem i koniec z Białym?

Chociaż między bratem Oskara a córką Laury do niczego nie dojdzie, widać będzie duże zainteresowanie Alana atrakcyjną koleżanką. To dla niej będzie gotowy zmienić swoje postępowanie, czego życzyłby sobie Oskar. Nie do końca ufa młodszemu bratu i zdenerwuje się, że Kalina staje w obronie lekkomyślnego chłopaka.

Co na to wszystko Biały (Igor Paszczyk)? Jak zareaguje na wieść, że Ania wpadła w oko Alanowi? Czy można mówić o raczkującym uczuciu? To wszystko okaże się niebawem. Pewnym jest, że Ania na pewno jest w stanie wpłynąć na postępowanie i decyzje Alana.