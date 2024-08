Pierwsza miłość, odcinek 3851: Szczera rozmowa Marty z Piotrkiem. Arek dowie się o romansie - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3851 - piątek, 13.09.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3851 odcinku "Pierwszej miłości" Martę i Piotrka czeka poważna rozmowa. To policjant poczuje, że kobiecie należą się przeprosiny i wyjaśnienia. Wszystko za sprawą tego, iż wykorzysta Martę, by chronić swój romans z Melką przed cwanym Reterskim (Stefan Pawłowski). W nowym sezonie "Pierwszej miłości" po wakacjach Remigiusz będzie stale ścigał żonę, która wcale nie pozbyła się uczuć do policjanta. Uczucia rozkwitły na nowo, ale zakochani nie mogą być razem. Niebezpieczny Reterski daje o tym znać na każdym kroku...

Piotrek poprosi Martę na ważną rozmowę w 3851 odcinku "Pierwszej miłości"

Piotrek będzie czuł, że zasłanianie się Martą w obecności Melki i Reterskiego nie jest w porządku. Powie Remigiuszowi, że córka Jerzego to jego ukochana. Wszystko dlatego, by mężczyzna nie domyślił się prawdy o jego romansie z Melką. Piotrek wykorzysta dobroć Marty i razem zagrają przed niebezpiecznym rywalem zakochanych. To sposób, by uśpić jego czujność.

Policjant w 3851 odcinku "Pierwszej miłości" poczuje jednak, że musi wyjaśnić z Martą pewne kwestie. Przecież ona związana jest z Arkiem, który nie raz bywał zazdrosny o Piotrka. Tym razem nie będzie inaczej.

Ojciec Marty odniesie Arkowi o romansie córki

Szczerą rozmowę Marty i Piotrka w 3851 odcinku "Pierwszej miłości" podsłucha schorowany Jerzy. Od razu stwierdzi, że Marta zdradza Arka z Piotrkiem. Nie przewidzi, że oni tylko udawali zakochanych, by chronić uczucie policjanta i Melki. Niestety Jerzy pomyśli sobie swoje i zgłosi się do Arka z najświeższymi plotkami. Zdradzamy, że partner Marty nie uwierzy w romans ukochanej, ale jednak zauważy, że kobieta jest coraz bliżej policjanta. To bardzo mu się nie spodoba i pojawi się spora zazdrość.