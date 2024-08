Pierwsza miłość, odcinek 3848: Dramatyczna decyzja Karola. Operacja serca zaważy na jego życiu - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3848 - wtorek, 10.09.2024, o godz. 18 w Polsacie

Karol stanie przed ważną decyzją w 3848 odcinku "Pierwszej miłości". Okaże się, że musi przejść trudną operację serca, co oczywiście wiąże się ze sporym ryzykiem. Takie zabiegi nigdy nie są proste, a Weksler nie da rady funkcjonować bez pomocy specjalistów. Przypomnijmy, że do dramatycznych wydarzeń w życiu biznesmena doszło jeszcze w minionym sezonie "Pierwszej miłości". Tuż pod koniec odcinków przed przerwą wakacyjną doszło do zawału Karola. Nie bez powodu serce mężczyzny odmówiło posłuszeństwa i przestało poprawnie funkcjonować. Trudno całą winę zrzucać na wybryki Ewy, ale to, co zrobili z Michałem (Wojciech Błach) tak zdenerwowało Karola, że nie było już odwrotu... Weksler musiał natychmiast otrzymać pomoc medyczną.

Operacja Karola. Nie podejmie się zabiegu przez strach?

Na co dzień twardy i zachowawczy Weksler tym razem wcale nie będzie taki odważny. Chodzi przecież o jego zdrowie i życie... W 3848 odcinku "Pierwszej miłości' Karol stanie przed poważnym wyborem. Specjaliści ocenią, że musi przejść zabieg serca, by normalnie funkcjonować w przyszłości. Widać będzie, iż mężczyzna niechętnie podchodzi do tego typu operacji. Pojawi się strach i drżenie o przyszłość... To Grażyna (Grażyna Wolszczak) zacznie namawiać Karola do poddania się zabiegowi. Zapewni, że odda go w najlepsze ręce doświadczonych lekarzy. Czy to pomoże?

Ewa nie opuści Karola w szpitalu w 3848 odcinku "Pierwszej miłości"

Weksler nie będzie narzekał na samotność w sali szpitalnej. Nie takiego towarzystwa by oczekiwał, ale zdradziecka Ewa postanowi walczyć o męża. Nie odstąpi go na krok i nie zostawi bez opieki w placówce medycznej. Nie odepchnie ją fakt, iż uparty Karol wcale nie będzie miał ochoty na jej towarzystwo. Trudno się dziwić, skoro to jej wybryki poniekąd wpędziły go do szpitala. Zdrada Ewy z Michałem to kolejny wyskok Domańskiego, który sam chyba nie wie, co wyprawia. Kobieta nie da rady zaprzeczyć, że trwała w romansie i kłamstwach. Mimo wszystko nie będzie chciała zostawiać męża bez opieki.