Pierwsza miłość, odcinek 3843: Powrót Artura do Wrocławia przerodzi się w koszmar? Nikt nie zaakceptuje nowego stanowiska Ewy - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość. Koniec życia Artura w Wadlewie? Po powrocie do Doroty wróci do Wrocławia?

"Pierwsza miłość" odcinek 3843 - środa, 3.09.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3843 odcinku "Pierwsza miłość" Artur zawita do Wrocławia. Chociaż jego życie od jakiegoś czasu kręci się w Wadlewie, nadal ma obowiązki względem firmy Wekslera. A tam akurat sporo się zadzieje, bo przecież Karol wylądował w szpitalu pod koniec minionego sezonu "Pierwszej miłości". Wraz z Grażyną (Grażyna Wolszczak) odkryli zdradę Michała (Wojciech Błach) z Ewą. To tak mocno dopadło mężczyznę, że już na początku nowych odcinków "Pierwszej miłości" będzie walczył o życie w szpitalu! Zdradziecka żona nie opuści ukochanego, chociaż to przecież przez jej wybryki trafił do placówki...

Artur na własnej skórze odczuje nowe rządy Ewy w "Weksler Development"

Kulczycki zawita do firmy w 3843 odcinku "Pierwszej miłości". Wystrojony w garnitur na własne oczy zobaczy, że zaszło tam kilka zmian. I to bardzo istotnych, bo Karol nie da rady kierować interesami, w momencie w którym wahają się jego losy! Dlatego też, to Ewa przejmie dowodzenie w firmie. Kulczycki osobiście spotka się z żoną szefa i to chyba nie będzie wielce przyjemne starcie...

Artur rzuci życie na wsi i wróci do Wrocławia na stałe?

Co dalej z Arturem w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości"? To, że Kulczycki faktycznie pojawi się w firmie, gdzie zauważy spore niezadowolenie pracowników, nie oznacza jeszcze porzucenia życia w Wadlewie. Trzeba przyznać, że mężczyzna mocno rozgościł się na wsi i odnalazł nową drogę życia. Mało tego, w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości" na samotność raczej nie da rady narzekać. Wiadomo już, że na wieś wpadnie Kinga (Aleksandra Zienkiewicz), ale nie tylko. Także Dorota (Magdalena Wróbel) przypomni sobie o uczuciu do byłego ukochanego.